Sollten sich Arbeitnehmer wieder mehr organisieren?

Bis vor rund einem Jahr war eigentlich alles gut am Wirthwein-Standort in Derching. Dementsprechend gab es dort weder einen Betriebsrat noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gewerkschaftlich organisiert waren. Erst durch die Gerüchte über eine Standortschließung kam ein Kontakt zur IG Metall zustande. Innerhalb kürzester Zeit organisierte sich die Belegschaft, um gemeinsam für ihre Interessen einzustehen und hatten damit glücklicherweise Erfolg. Das ist den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Verantwortlichen bei der IG Metall zu verdanken, aber nicht selbstverständlich.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sollten Arbeitnehmer mehr zusammenstehen

Sicherlich ist es einfacher, derartige Strukturen in guten Zeiten aufzubauen oder zumindest bevor solche Hiobsbotschaften verkündet werden. Vielen Unternehmen in den meisten Branchen geht es in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht besonders gut. Entlassungen, Standortschließungen oder Konsolidierungen sind keine Ausnahmeerscheinungen, sondern relativ verbreitet. Wie können sich Arbeitnehmerinnen und -nehmer schützen? Als Alleinkämpfer vermutlich gar nicht. Als Zusammenschluss können sie aber viel erreichen.

Dafür wurden ursprünglich die Gewerkschaften gegründet. Sie bilden einen Gegenpol zu den Arbeitgebern. In der Vergangenheit waren sie aber nicht gerade in Mode. Die Mitgliederzahlen sinken seit vielen Jahren. Die Nachwuchsgewinnung ist schwierig, die Gründe dafür vielfältig. Dabei wäre es besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sicher keine schlechte Idee, sich gemeinsam zu organisieren und für seine Interessen einzustehen.