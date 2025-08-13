Icon Menü
Kommt ins Alte Kloster in Mering ein Trausaal?

Mering

So geht es mit dem Alten Kloster in Mering weiter

Um Fördermittel zu bekommen, muss Mering festlegen, wie das sanierungsbedürftige Alte Kloster künftig genutzt werden soll. Dabei kommt ein neuer Vorschlag ins Spiel.
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Das Alte Kloster in Mering ist schon seit längerer Zeit sanierungsbedürftig.
    Das Alte Kloster in Mering ist schon seit längerer Zeit sanierungsbedürftig. Foto: Jonathan Lyne

    100.000 Euro bekommt der Markt Mering im Rahmen einer Fraktionsinitiative der Landesregierung als Anschubfinanzierung für die Sanierung des Alten Klosters zur Verfügung gestellt. Das wurde der Marktgemeinde bereits im Februar 2025 mitgeteilt. Voraussetzung für die Bewilligung der Fördermittel: Der Antrag muss noch in diesem Jahr gestellt werden. Im Rahmen eines sogenannten Mehrfachbeauftragungsverfahrens sollen ausgewählte Büros Vorschläge erarbeiten, wie das Alte Kloster künftig genutzt werden kann. Grundlage für das Verfahren ist ein Raumbedarfsprogramm. Vorschläge dafür priorisierte der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

