Geplante Monteursunterkunft sorgt in Kissing für Kontroverse

Bereits mehrfach abgelehnt hat die Gemeinde Kissing Pläne für eine Monteursunterkunft auf dem Areal des Heim- und Handwerkermarkts Schneider an der Münchner Straße. Der Eigentümer möchte eine vorhandene Betriebsleiterwohnung entsprechend umnutzen. Die neueste Version des Vorhabens sah die Verwaltung jedoch als genehmigungsfähig an. Im Bauausschuss gab es dennoch Kritik und Gegenstimmen.

Zuletzt war der Antrag im Juli vom Gemeinderat abgelehnt worden. Dieser vermisste für die Monteursunterkunft ein genaueres Nutzungskonzept. Denn das Grundstück befindet sich im Bereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Süd“, der eine gewerbliche Nutzung vorschreibt.

Monteursunterkunft in Kissing bietet vier Zimmer mit fünf Betten

Der Bauherr möchte die ehemalige Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss in eine Monteursunterkunft verwandeln. Dort stehen vier Zimmer mit insgesamt fünf Betten zur Vermietung zur Verfügung. Wie es in den Sitzungsunterlagen heißt, liegt nun ein Erläuterungsbericht vor. Demnach werden die Zimmer je nach Länge der Baustellen der jeweiligen Firmen nicht länger als drei bis vier Wochen vermietet. Ursprünglich einmal war von drei bis vier Monaten die Rede gewesen.

Verwaltung und auch das Landratsamt gehen deswegen davon aus, dass es sich rechtlich nicht um ein Boardinghaus mit Wohnnutzung handelt, sondern um einen Beherbergungsbetrieb, der im Gewerbegebiet zulässig ist.

Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU) sah das Vorhaben nach wie vor kritisch. „Ich erinnere mich, dass wir hier einmal eine Ausnahme bezüglich Betriebsleiterwohnung gemacht haben“, sagte er. Mit dem jetzigen Eigentümer habe die Gemeinde extra einen Vertrag geschlossen, dass keine weiteren Wohnungen auf dem Gelände gebaut werden. „Deswegen werde ich das ablehnen“, sagte Sedlmeyr.

Baurechtlich muss Kissing der Monteursunterkunft zustimmen

Bauamtsleiter Bernd Miller erklärte: „Es ist ein gewerbliches Wohnen - wie ein Hotel. Deswegen ist es baurechtlich so, dass wir dem zustimmen müssen“. Sedlmeyr entgegnete, dass das Projekt nur auf dem Papier so hingedreht wurde, dass es genehmigungsfähig sei. Er werde dem nicht zustimmen. Katharina Eigenmann (Grüne) meinte: „Ich bin da auch nicht glücklich, aber Gewerbe ist Gewerbe“. Gegensätzlicher Auffassung war Johann Oberhuber (SPD): „Ich bin der Meinung, dass wir künftig in Gewerbegebieten mehr Wohnungen zulassen müssen, weil wir ohne ausländische Mitarbeiter nicht mehr auskommen“, sagte er.

Am Ende erteilte der Bauausschuss mit 9:5 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen.