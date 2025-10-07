Klingende Hörner in St. Michael in Ottmaring

Während am Samstagabend draußen der Regen prasselte, ertönten in der Kirche St. Michael in Ottmaring klangvolle Hörner. Das Hornensemble „Hornumental“ bescherte Groß und Klein eine Stunde musikalische Unterhaltung von klassischen Werken über Filmmusik bis hin zu Pop-Stücken. Darum hat es die Musikerinnen und Musiker in den Friedberger Stadtteil verschlagen.

Horn-Musiker spielen in Ottmaring aus Oper, Film und Popmusik

Zwölf Hörner unter der musikalischen Leitung von Markus Hein spielten zum Auftakt den Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Als der letzte Ton ausklang, begrüßte Tobias Horneber die Zuhörerinnen und Zuhörer. Begleitet von interessanten Fakten über die Werke und Komponisten, moderierte er das Programm. Als Nächstes: das Hornquartett „Two Sacred Choruses“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Publikum raunte erstaunt, als Tobias Horneber, Andreas Bernögger, Andreas Lackner und Dorli Jüptner anschließend den „Funeral March“ auf Vogelhörnern spielten, eine besondere Art des Alphorns.

Mit ernster Musik ging es weiter. „Es geht um Einsamkeit“, kündigte Horneber an. Eine Zuhörerin tippte richtig auf den österreichischen Komponisten Gustav Mahler, der das Gedicht „Ich bin der Welt abhandengekommen“ vertont hatte. Ebendiese Zuhörerin schwärmte später: „Das Stück von Mahler war am schönsten.“

Pop-Medley von Abba beendet das Hornumental-Konzert in St. Michael

Wer fröhlichere Musik bevorzugt, konnte sich über „Fanfaren zu festlichen Anlässen“ von Vinzenz Goller und Jean Daetwylers „Suite für Alphorn und drei Hörner“ freuen. Zwischendrin erzählte der Organisator, warum das Konzert ausgerechnet in Ottmaring veranstaltet wurde: „Für mich ist es das Zentrum der Welt, seit meine Eltern dort hingezogen sind.“ Seine Eltern beherbergten und unterstützen das Ensemble kulinarisch, wofür sie Applaus ernteten.

Beifallssturm veranlasste auch „Barbara Allen“ von Kerry Turner – ein Stück über unerwiderte Liebe in den schottischen Highlands. Dort blieb man für das letzte Stück: der atemberaubende Soundtrack zu „Braveheart“ von James Horner. „Das war mein Lieblingsstück“, sagte Horneber im Anschluss. Viele Gäste teilten diese Meinung.

Für die Filmmusik trat nochmals das gesamte Ensemble aus Deutschland und Österreich auf: Tobias Horneber, Chantal Chwalek, Stefan Göbel, Markus Hein, Dorli Jüptner, Andreas Lackner, Tobias Maiwald, Maximilian Missner, Fabian Pusch, Yasmin Schöller, Ludwig Stegmiller und Bastian Urbansky. Mit stürmischem Applaus und lautem Stampfen zeigte das Publikum seine Anerkennung und forderte eine Zugabe. Die gab es auch, denn ein letztes Genre fehlte: Pop. Ein insgesamt 25-minütiges Medley von Abba wurde auf „Thank you for the Music“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ gekürzt.