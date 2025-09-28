Icon Menü
Friedberg

Ein Hauch von Hollywood im Friedberger Schloss

Das Trio Ardor verzaubert mit romantischer Filmmusik das Publikum. Warum die Klangpoesie zwischen James Bond und Harry Potter das Publikum zum Fingerschnippen animiert.
Von Christine Hornischer
    Das Trio Ardor bewies mit seinen Darbietungen im Friedberger Schloss, dass Musik zu Bildern werden kann.
    Das Trio Ardor bewies mit seinen Darbietungen im Friedberger Schloss, dass Musik zu Bildern werden kann. Foto: Christine Hornischer

    Es war einer dieser Abende im Friedberger Schloss, an denen Musik mehr war als Klang. Als das Trio Ardor – die Schwestern Angela Rossel an der Violine und Ruth Rossel am Cello, gemeinsam mit Mimi Park am Klavier – die Bühne betrat, lag im ausverkauften Saal eine greifbare Erwartung. Schon nach den ersten Tönen wurde klar: Die drei Künstlerinnen hatten den Geschmack ihres Publikums getroffen.

