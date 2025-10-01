Kornstraße in Kissing ist wieder gesperrt

Seit dieser Woche ist die Kornstraße in Kissing wieder gesperrt. Damit gehen die umfangreichen Arbeiten in dem Gebiet weiter. Im Frühsommer war ein erster Abschnitt der Wasserleitung saniert worden. Jetzt folgt in dem Bereich der Neubau der Bushaltestelle. Diese soll künftig moderne Standards erfüllen und barrierefrei sein. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 9. November. In dieser Zeit werden auch die Busse umgeleitet.

Eigentlich hätte der Bau der Bushaltestelle schon früher starten sollte. Laut Bürgermeister Reinhard Gürtner beträgt die Verzögerung zwei bis drei Wochen, weil eine der nötigen Baufirmen nicht früher konnte. Im Bereich der Bushaltestelle Kornstraße herrscht jetzt Vollsperrung. Denn hier wird der Straßenbelag in Betonbauweise ausgeführt. Damit vermeidet man, dass die Busse über die Jahre mit ihrem Gewicht Vertiefungen im Teerbelag verursachen.

Busse des AVV nutzen Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße in Kissing

Die Sperrung betrifft auch den Nahverkehr (ÖPNV). Der AVV informiert über Änderungen bei den Buslinien 102,103 und beim AST 103. Demnach fahren die Busse die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße an. Neben der Kornstraße entfällt auch die Haltestelle Rosenstraße. Weiter informiert der AVV: „Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 102, auf denen die Haltestelle „Kissing, Bahnhof“ nicht bedient wird, können die Haltestelle „Kissing, Gunzenlee“ ebenfalls nicht bedienen“. Auch Fahrten der Buslinie 103 über „Kissing, Ost“ können laut AVV die Haltestelle „Kissing, Gunzenlee“ nicht anfahren. Ausnahme sei die Fahrt mit regulärer Abfahrt um 12.51 Uhr ab „Kissing, Gunzenlee“, diese könne die Haltestelle weiterhin regulär bedienen.

Bis 9. November sollen diese Einschränkungen beendet sein. Zumindest vorübergehend. Denn im kommenden Jahr möchte die Gemeinde im restlichen Bereich der Kornstraße ebenfalls die Wasserleitung erneuern. Und 2027 ist dann die Generalüberholung der gesamten Straße geplant. (gön)