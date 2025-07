Die Friedberger Kinonächte starten am 29. Juli

Trotz des unbeständigen Sommerwetters plant der Bürgerkulturverein wieder Kinonächte – diesmal werden sie auch nur bei Dauerregen abgesagt. Die Veranstalter und Veranstalterinnen, traditionell eher vom Wetterpech verfolgt, freuen sich darauf, vom 29. bis 31. Juli wieder gemeinsam mit den vielen Freiluft-Kinofans unterm Sternenhimmel auf dem Marienplatz zu sitzen.

An den drei Abenden wird eine bunte Mischung an Filmen gezeigt, romantisch, komödiantisch und musikalisch. Zum Aufwärmen startet die Veranstaltungsreihe am Dienstag mit heißen Rhythmen der Sambagruppe Tam-Koba. Es folgt eine britische Musikkomödie über die wilden 60er, in der ein chaotischer Trupp Musik von einem ungewöhnlichen Ort sendet.

Kino in Friedberg: Filme über Schottland und Finnland

Am Mittwoch wird eine britische Komödie gezeigt, in deren Zentrum eine etwas skurrile Familie steht, die zum Geburtstag des Familienoberhaupts ins schottische Hochland reist. Am Donnerstag gibt es eine anrührende Komödie, in der ein chinesischer Koch das finnische Hinterland bezaubert. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von „Einsmehr“ mit Flammkuchen und Getränken. Die genauen Filmtitel dürfen auch heuer aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden.

Auf der Website www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com, werden kurzfristig Hinweise über Absagen gegeben. Selbstverständlich gibt es auch wieder ein Filmquiz in der Friedberger Allgemeinen. Die Coupons sind ausgefüllt bis zum Beginn des Films abzugeben. Als Preis winkt die DVD des gezeigten Film. Die Verlosung erfolgt in der Pause.

Kostenlose Kinoabende: Sponsoren unterstützen Aktion in Friedberg

Die Veranstaltung ist kostenlos, über eine Spende zur Deckung der Unkosten freuen sich die Veranstalter und Veranstalterinnen. Gesponsert wird die Veranstaltung durch die Stadtsparkasse Augsburg, die Augusta Bank, die Stadt Friedberg, den Lions Club, sowie von weiteren Friedberger Firmen und Vereinigungen. Auch der Aktivring Friedberg wird sich mit einer Aktion beteiligen. Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen. (AZ)