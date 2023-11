Kraftsport

Nach WM-Titel im Hyrox: Meringer Martin Michelius stellt Weltrekord auf

Plus Martin Michelius ist amtierender Weltmeister in der Sportart Hyrox. Hier sind Kraft und Ausdauer gefragt. Mit seinem Team schafft er einen weiteren Meilenstein.

Von Sebastian Richly

Den größten Erfolg seiner Laufbahn feierte Martin Michelius im Sommer. Der Meringer holte sich in der Sportart Hyrox, bei der es auf Kraft und Ausdauer ankommt, den Weltmeistertitel. Doch für den 34-Jährigen war der Titel kein Grund nachzulassen. Auch in der Sommerpause trainierte er täglich und arbeitete an seinen Grundlagen. Viele Kilometer lief er durch den landkreissüden, ansonsten trainierte er viel in seinem eigens eingerichteten Kraftraum zuhause. Mit Erfolg, denn nun darf sich der Berufspolizist Weltrekordhalter nennen.

Die Weltrekordhalter: (von links) Florian Gast, Tim Wenisch, Martin Michelius und Clemens Scherbel. Foto: Elite Team Feels Like

Den Rekord erreichte Michelius allerdings nicht allein, sondern mit seinem Team Feels Like. Beim internationalen Wettkampf in München unterboten der Meringer uns seine drei Mitstreiter den alten Rekord um mehr als vier Minuten. Insgesamt benötigte das Quartette 50 Minuten und 19 Sekunden. Da muss jeder Mitstreiter zweimal einen Kilometer Laufen und dazwischen jeweils eine Kraftprobe absolvieren. Michelius überzeugte in seinen Paradedisziplinen, dem Schlitten ziehen und dem Farmers walk. 125 Kilo bewegte der Meringer über 50 Meter, mit den Kettlebells war er dann 200 Meter mit 24 Kilo auf jeder Seite unterwegs.

