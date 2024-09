Krankensegnung in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

In der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg wird am Sonntag, 29. September, in den beiden Sonntagsmessen um 8 und um 10 Uhr der feierliche Krankensegen und das Sakrament der Krankensalbung begangen. Die Krankensegnung findet in Herrgottsruh bewusst im Umfeld des Festes der heiligen frühchristlichen Zwillingsbrüder Cosmas und Damian statt, das die Kirche jedes Jahr am 26. September feiert. Cosmas und Damian waren Heilkundige, im heutigen Sprachgebrauch Ärzte, die viele Kranke unentgeltlich behandelt und geheilt und viele von diesen auch zum Christentum bekehrt haben. 303 erlitten sie den Märtyrertod. Für Wallfahrtsdirektor Pater Hans-Joachim Winkens steht fest: „Wir brauchen beides, die ärztliche Kunst und die seelisch-geistliche Heilung für die Gesundung des Menschen.“ Für viele Menschen sei eine Krankheit eine Realität ihres Lebens, die sie und ihre Bezugspersonen herausfordert. „Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie haben wir das alle sehr schmerzlich erfahren“, so P. Winkens.