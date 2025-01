Kratzer Brot eröffnet Bäckerei, Laden und Café in Ried

Während andere Familien die Weihnachtsfeiertage genießen können, wird bei Familie Kratzer geputzt, eingeräumt und alles so weit vorbereitet, dass es bald mit der Schaubäckerei, Laden und Café losgehen kann. „Wir arbeiten unter Hochdruck“, sagt Ulrike Kratzer, Geschäftsführerin und vierfache Mutter. „Ein bisschen Zeit für Heiligabend werden wir aber schon finden“, hofft sie. Andernorts müssen Bäckereien schließen - doch am 28. Januar soll das Brotatelier in Ried eröffnen. Die Kissinger Familie war jedoch schon immer gut darin, ungewöhnliche Wege zu gehen.

