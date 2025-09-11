Jede Menge Ausflugsspaß und Geselligkeit mit dem Bürgernetz

Eine Dampflok ziert das Titelbild des neuen Freizeitprogramms des Meringer Bürgernetzes und weist auf den Besuch im Nördlinger Eisenbahnmuseum im März kommenden Jahres hin. Bis dahin werden ab Oktober noch sechs weitere Halbtages-Veranstaltungen, ein Abendfilm und ein nachmittägliches Musikvergnügen geboten sein.

Hermann Klemmt und das Team der Freizeit AG im Bürgernetz haben wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Die Ausflüge sind meistens sehr gefragt. „Nicht selten haben wir mittlerweile auch Wartelisten, wenn der Besuch in einem Museum oder eine Stadtführung aufgrund begrenzter Kapazitäten auf eine bestimmte Personenzahl beschränkt ist“, erklärt Hermann Klemmt. Immer ist im Anschluss an eine Erkundung auch eine gemütliche Einkehr in einem Café eingeplant, um sich in geselliger Runde auszutauschen.

Halbjahresprogramm des Bürgernetzes startet am 2. Oktober

Start mit dem neuen Halbjahresprogramm ist am 2. Oktober. Da geht es zur Erdfunkstelle Raisting südlich des Ammersees, die letzte noch erhaltene Satelliten-Bodenstation Deutschlands. Schon seit den 60er Jahren wurden hier Menschen und Kontinente miteinander verbunden und auch die Live-Fernsehbilder der Olympiade 1972 in München in die gesamte Welt übertragen. Eine ganz andere Interessensgruppe spricht der Besuch in der Kreativfiliale „buttinette“ am 30. Oktober an. Dieses Unternehmen in Wertingen ist eines der größten Versandhäuser in der Handarbeits- und Bastelbranche und die Besucher werden über die Entwicklung der Firma vom Familienbetrieb zum Großbetrieb informiert. Danach bleibt Zeit fürs eigenständige Entdecken und auch die Faschingsfiliale hat bereits geöffnet.

Ein Besuch im Naturmuseum Augsburg mit der Sonderausstellung „Von Schildkröten und Menschen“ findet am 12. November statt. Interessant für Eisenbahnfreunde ist ein Filmabend am 21. November, zu dem Bürgernetzmitglied und Eisenbahnfan Peter Lankes in den Veranstaltungsraum der Sozialstation einlädt. Am 4. Dezember geht es ins Aichacher Stadtmuseum und auf den dortigen Christkindlmarkt. Ein musikalisches Stelldichein zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit gibt es am 17. Dezember im Meringer Pflegezentrum der Johanniter. Interpreten sind wieder Martin Hubner als Bariton und Katharina Warner am Klavier.

Letzter Ausflug im Programm führt ins Eisenbahnmuseum Nördlingen

Am 8. Januar steht ein nachweihnachtlicher Besuch bei der Krippe in Taiting auf dem Programm. Sie wird jedes Jahr von sechs Hobbyhandwerkern auf über 20 Quadratmetern aufgebaut. Ins neue Jahr, auf den 12. Februar, fällt auch der Ausflug zum archäologischen Museum in Königsbrunn. Den Abschluss bildet dann am 19. März der Besuch des Eisenbahnmuseums Nördlingen auf dem Gelände des stillgelegten Bahnbetriebswerks Nördlingen. Mit über zweihundert Originalfahrzeugen ist es das größte private Eisenbahnmuseum Süddeutschlands.

Die meisten Ausflüge sind nachmittags und starten am Meringer BayWa-Parkplatz. Gefahren wir mit dem Bus, manchmal auch mit privaten Pkws oder dem Meringer Seniorenbus. Ganztagesausflüge bietet das Bürgernetz Mering einmal im Monat unter der Leitung von Christine Garbade. Sie finden meist freitags statt und es gibt neben leichten Wanderungen auch immer Besichtigungen und eine gemeinsame Einkehr. In der Regel wird mit dem Bayernticket der Bahn gefahren. Das Datum und die Abfahrtszeit wird für die jeweils nächste Unternehmung wird spätestens im Vormonat festgelegt. Geplant sind folgende Ziele: im Oktober 2025 das Kloster Markt Indersdorf, im November ein Besuch der Alten Pinakothek in München und im Dezember der Hundertwasser-Christkindlmarkt in Abensberg bei Ingolstadt. Im Januar trifft sich die Gruppe zum Frühstück vor Ort in Mering, im Februar geht es nach Landsberg zum Mutterturm und im März ist schließlich das Leopold Mozart-Haus in Augsburg das Ziel.

Kreatives Falten mit Papier neu als regelmäßiges Gruppenangebot

Neben den Ausflügen haben die regelmäßigen Gruppenangebote schon Tradition. Dazu gehören die zweiwöchentlichen Angebote wie das Malen am Dienstag und im Wechsel dazu der Handarbeitstreff sowie das wöchentliche Seniorenyoga am Dienstagvormittag und die offene Schafkopfrunde, die mittwochs in Zusammenarbeit mit der AWO veranstaltet wird. Für Menschen, die gerne kreativ sind, bieten Christine Wilfer und Iris Schlosser ein neues Angebot, das im Zeitraum von Oktober bis Dezember fünf Mal an einem Donnerstagnachmittag im Welt-Raum neben dem Weltladen stattfindet. Unter dem Motto „Candy-Wrapping - Kreatives Falten mit Papier“ werden bunte Körbchen aus Papier gebastelt, die ideal zur Aufbewahrung verschiedener Utensilien sind.

Rückfragen zum Freizeitprogramm können an Hermann Klemmt (Tel. 08233/8466533 oder Handy 0171 92 96 365) gerichtet werden. Für die Ganztagesausflüge ist Christine Garbade, Tel. 08233/794805 die Ansprechpartnerin. Genauere Angaben zu allen Unternehmungen, die Preise und die Ansprechpartner mit Telefonnummern sind der neuen Broschüre zu entnehmen, die rechtzeitig vor Start des neuen Halbjahresprogramms an den bekannten Stellen wie in den Arztpraxen und Apotheken, in der Bücherei, den Banken oder im Rathaus ausgelegt wird.