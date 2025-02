Kreativwerkstatt Ried erweitert ihre Möglichkeiten mit neuem Laser

„Der Lasercutter ist einfach mega“, sagt Sophia (11). „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eigene Designs machen kann. Am coolsten war mein Namensschild, das jetzt in bunten Farben leuchtet.“ In den ersten Workshops entstanden Gläser mit individuell geschnittenen Vinylfolien sowie Namensschilder aus mitteldichten Holzfaserplatten, die die Teilnehmenden mit Spraydosen verzierten. Auch Halterungen, Abdeckungen und Gehäuse für technische Projekte wurden entworfen.

In einem Einsteiger-Workshop sammelten die Teilnehmenden erste Erfahrungen mit Konstruktionssoftware und der Lasercutter-Technik. Die Aufgaben wurden dem Alter angepasst: Jüngere erstellten einfache Formen oder Namenstafeln, während Ältere komplexere Designs umsetzten.

Lasergerät kommt auch in Kursen für Erwachsene zum Einsatz

Die Kreativwerkstatt nutzt das Gerät bereits intensiv für verschiedene Projekte, unter anderem für den Bau eines Cocktailautomaten. Dieses Projekt erfordert vielfältige Fähigkeiten, von Holzverarbeitung über Elektronik und 3D-Druck bis zur Programmierung der Steuerung. Jonas (13) ist begeistert: „Der Laser ist neben den 3D-Druckern zu meinem Lieblingsgerät geworden. Für die zwölf 3D-gedruckten Ventile habe ich Deckel aus Plexiglas geschnitten. Der Vorteil ist einfach, dass alles genau passt und ich die Teile beliebig oft kopieren kann.“

Peter Weiß, erfahrener Modellbauer und langjähriger Workshop-Leiter im Fablab München, ist ebenfalls überzeugt. Er wird demnächst auch Kurse für erwachsene Mitglieder der Kreativwerkstatt anbieten, die das Gerät für eigene Projekte entdecken und im Hobbybereich neue Möglichkeiten erschließen möchten.

Mit dem neuen Lasercutter möchte die Kreativwerkstatt Ried ihre Angebote weiter ausbauen und langfristig mehr Jugendliche für Technik begeistern. „Die Arbeit mit dem Lasercutter vermittelt nicht nur kreatives Denken, sondern auch wertvolle technische Fähigkeiten, die in vielen Berufen gefragt sind“, erklärt Paul Graf. „Wir sind dem VDI-Joachim-Herz-Technikfonds sehr dankbar, dass wir unser Angebot in diesem Bereich vielseitig ausbauen können.“ (AZ)