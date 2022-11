Plus Gegen Dasing reicht es für den BCR nur zum 2:2-Remis. Friedberg sammelt wichtige Punkte beim Spiel gegen Adelzhausen. Alsmoos-Petersdorf schießt gleich acht Tore.

Rinnenthal beißt sich an Dasing die Zähne aus und geht unzufrieden mit einem 2:2 vom Platz. Friedberg und Adelzhausen liefern sich ein zerfahrenes Kreisliga-Duell. Der SSV-Alsmoos-Petersdorf kehrt mit einem Kantersieg aus Echsheim zurück.