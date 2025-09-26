Icon Menü
Kreisverkehr Mering: Ankündigung von Sperrungen sorgt für Unmut bei Bürgern

Mering

Kreisverkehrsperrung sorgt für Unmut in Mering

Ab 6. Oktober geht am Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering für drei Wochen lang nichts mehr. Die Telefone im Meringer Rathaus laufen heiß.
Von Eva Weizenegger
    •
    •
    •
    Drei Wochen wird der Kreisverkehr ab 6. Oktober in Mering gesperrt: Rettungsfahrzeuge sollen aber problemlos durchfahren können. 
    Drei Wochen wird der Kreisverkehr ab 6. Oktober in Mering gesperrt: Rettungsfahrzeuge sollen aber problemlos durchfahren können.  Foto: Eva Weizenegger

    Bei Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung im Meringer Rathaus steht das Telefon nicht mehr still. Seit am Dienstag bekannt wurde, dass ab Montag, 6. Oktober, der Kreisverkehr an der Augsburger Straße wegen der Ausbauarbeiten für das Glasfasernetz für drei Wochen gesperrt wird, melden sich Bürgerinnen und Bürger. Auch Leserinnen und Leser haben sich an unsere Redaktion gewandt. „Wir werden im Unterfeld komplett abgeschnitten“, schreibt eine Betroffene.

