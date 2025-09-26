Kreisverkehrsperrung sorgt für Unmut in Mering

Bei Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung im Meringer Rathaus steht das Telefon nicht mehr still. Seit am Dienstag bekannt wurde, dass ab Montag, 6. Oktober, der Kreisverkehr an der Augsburger Straße wegen der Ausbauarbeiten für das Glasfasernetz für drei Wochen gesperrt wird, melden sich Bürgerinnen und Bürger. Auch Leserinnen und Leser haben sich an unsere Redaktion gewandt. „Wir werden im Unterfeld komplett abgeschnitten“, schreibt eine Betroffene.

