Kreisverkehr im Meringer Ortszentrum ist für drei Wochen gesperrt

München Pendler, die mit dem Auto von Mering unterwegs in die Landeshauptstadt sind, Lkw-Fahrer und Anlieger der Hörmannsberger Straße werden ab Montag, 6. Oktober, mit großen Beeinträchtigungen rechnen müssen. Denn wie Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung der Meringer Verwaltung mitteilt, wird im Zuge des Glasfaserausbaus der Bereich am Kreisverkehr an der Augsburger und Hörmannsberger Straße bis 24. Oktober für drei Wochen voll gesperrt werden.

Für Pendler ist die nächsten drei Wochen alles dicht

„Der Kirchweihmarkt am 5. Oktober ist nicht betroffen“, versichert Küppersbusch. Aber ab Montag, 6. Oktober, um 5 Uhr morgens wird es ernst. Denn die Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes ziehen sich jetzt in den Bereich rund um den Kreisverkehr. Dieser stellt einen Verkehrsknotenpunkt für die Marktgemeinde dar. „Vor allem für den Schwerlastverkehr ist das Ortszentrum damit nicht passierbar“, sagt Küppersbusch. Fahrzeuge über einer Höhe von 3,50 Metern können nämlich nicht durch die Bahnunterführung in der Münchener Straße fahren. Auch für Pendler nach München, die über die Hörmannsberger Straße und weiter Richtung Odelzhausen wollen, ist für drei Wochen alles dicht.

Andreas Hantl, Projektleiter der ausführenden Baufirma Nibler, erklärt, warum die großräumige Sperrung notwendig ist: „Eine einspurige Sperrung ist nicht möglich, weil wir damit nicht sicher an der Baustelle arbeiten können.“ Er versteht die Umstände für die Verkehrsteilnehmer, versichert aber: „Wenn das Wetter mitspielt, versuchen wir die Bauzeit auf zwei Wochen zu reduzieren.“ Es seien aber einige Unwägbarkeiten, auf die man keinen Einfluss habe. „Wenn das Wetter nicht mitspielt oder der Untergrund komplizierter ist als gedacht, dann kann es auch länger dauern.“

Vincent Recklebe und Silke Lang übernahmen von der Firma AVS die Planung der Verkehrsumleitungen. „Es wird weiträumig alles abgesperrt, umso auch den Schleichverkehr zu verhindern“, sagen sie. Dazu gehört, dass die Hörmannsberger Straße bis zur Rumfordstraße gesperrt wird. Auch die Ostendstraße ist nur für Anlieger erreichbar. Die Bouttevillestraße ist nur noch für den Busverkehr freigegeben. „Sollte Schwerlastverkehr oder Sonderfahrten notwendig sein, so können sich die betreffenden Unternehmen an die Verkehrsbehörde in der Meringer Verwaltung wenden“, meint Andreas Hantl. Man finde sicherlich eine Lösung. „In Einzelfällen können wir dann die Absperrungen kurz öffnen, damit die Lastwagen, die über 3,50 Meter hoch sind, zu den jeweiligen Firmen oder Baustellen fahren können.“

Die Großbaustelle in Mering beschäftigt viele Abteilungen bei der Verwaltung, der Polizei, der Baufirma, der Verkehrssicherungsfirma und aucbh Bürgermeister Florian Mayer. Foto: Eva Weizenegger

Christoph Gottschalk und Johannes Baumgartl von der Polizeiinspektion Friedberg weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schleichwege nicht befahren werden dürfen. „Dort, wo ein Schild die Durchfahrt untersagt, sollten sich die Verkehrsteilnehmer auch daran halten“, weist Christoph Gottschalk hin. Wer dies nicht tue, der begehe eine Verkehrsordnungswidrigkeit, die mit bis zu 50 Euro geahndet wird.

Für Fußgänger wird, so die Informationen von Boris Küppersbusch, ein Notweg errichtet. Radler müssen hier absteigen und durch den Notweg ihr Fahrrad schieben.

Der Busverkehr, westlich des Kreisverkehrs wird über die Bouttevillestraße erfolgen. Die Busse fahren von der Augsburger Straße auf Höhe Edeka in die Bouttevillestraße und kommen dann an der Einmündung Münchener Straße/Bouttevillestraße raus. Für den regulären Verkehr ist die Bouttevillestraße zwischen den Einmündungen Augsburger Straße sowie Friedenaustraße gesperrt. „Die Busse werden von vor Ort anwesenden und von den Arbeiten freigestellten Mitarbeitern der Firma Nibler durch die Absperrung gelassen“, so Küppersbusch. Anwohner gelangen über die Glückstraße zu ihren Grundstücken. Die Ersatzhaltestellen sind wie bisher auch zu anderen Gelegenheiten in der Bouttevillestraße nahe der Einmündung Amtmannberg.

Bürgermeister Florian Mayer bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis

Bürgermeister Florian Mayer bittet die Meringerinnen und Meringer um Verständnis. „Ich weiß, der Glasfaserausbau verlangt uns allen viel ab, aber damit ist die Marktgemeinde dann immerhin mit schnellem Internet versorgt.“ Das Beispiel in Friedberg zeige, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass der Glasfaserausbau in den Kommunen vorangetrieben wird. Mayer merkt an, dass eine Sperrung im Sommer idealer gewesen wäre. „Das war leider nicht möglich, da in Kissing die Durchfahrt an der B2 gesperrt war und die Umleitungsstrecke über Mering ging“, informiert Vincent Recklebe von AVS.

Da es sich um eine Staatsstraße handelt, ist für diese Baumaßnahme das Staatlichen Bauamt Augsburg und das Landratsamt Aichach-Friedberg zuständig, wie Küppersbusch weiter informiert.