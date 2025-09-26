Kreisverkehrs

Am Kreisverkehr in Mering geht es rund. Noch bis Donnerstagabend hieß es, dass der Kreisverkehr ab 6. Oktober voll gesperrt wird. Dann am Freitag der Durchbruch: Alles wieder zurück. Die Kritik der Bürgerinnen und Bürger, der Anlieger und Geschäftsleute hat die Verantwortlichen zum Umdenken bewegt. Denn sang- und klanglos wollten die Kritiker der Maßnahme nicht hinnehmen, dass für drei Wochen einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte dichtgemacht wird.

Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt hatte gegenüber unserer Redaktion betont, dass Eingriffe in den Straßenverkehr die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einschränken und deshalb sensibel gehandhabt werden müssen. Nun hat sich gezeigt, wie sensibel das tatsächlich ist. Es geht hier nicht nur um eine Unannehmlichkeit, die man als Anlieger für schnelles Internet hinzunehmen hat. Die Umleitungsstrecken waren viel zu umständlich geplant. Rettungsfahrzeuge, landwirtschaftliche Zugmaschinen und die Eltern, die ihre Kinder in die Kindertagesstätte bringen müssen, fahren nicht zum Spaß über die Hörmannsberger Straße. Es ist eine gute Entscheidung, den Schnellschuss Vollsperrung Kreisverkehr nochmals zurückzustellen und sich mit den Anliegern in Verbindung zu setzen, wie eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Das wird hoffentlich auf mehr Verständnis treffen und erspart Boris Küppersbusch von der Verkehrsabteilung hoffentlich auch stundenlange Telefonate.