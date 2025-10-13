Kreisverkehr in Mering ist ab nächsten Montag gesperrt

Jetzt steht das Datum für die Sperrung des Kreisverkehrs an der Augsburger Straße in Mering fest. So belegen es jedenfalls die Schilder, die bereits zum Wochenende aufgestellt wurden. Von Montag, 20. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 7. November, wird dieser wichtige Verkehrsknotenpunkt wegen der Verlegung von Glasfaser- und Stromleitungen gesperrt.

In den vergangenen Tagen wurden verschiedene Lösungsansätze mit diversen Vertretern - unter anderem Gemeinde, Feuerwehr, Landratsamt, Polizei, Staatliches Bauamt, Baufirmen sowie Anwohner - besprochen. Dabei wurde versucht, auf die Bedürfnisse aller Beteiligten und Betroffenen einzugehen, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten. Das bestätigt Bürgermeister Florian Mayer, der bei dem Treffen anwesend war: „Die dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz hat sich als Anwohnerin im Rahmen dieser Besprechung ebenfalls für eine Verbesserung eingesetzt.“

Kreisverkehr-Sperrung in Mering ist wichtig für die Bauarbeiter

Ein sicheres Arbeitsumfeld für die Bauarbeiter sowie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner haben Priorität. Im Vorfeld der Sperrungspläne hatte es Proteste von Anwohnern, Landwirten und betroffenen Eltern gegeben, die ihre Kinder zur Kita Kapellenberg fahren. Sie kritisierten vorwiegend die Umleitungsstrecke, die über Rederzhausen und Kissing geführt hätte.

Doch die Projektleiter von Bayernwerk bleiben dabei: „Im Bereich des Kreisverkehrs und der einmündenden Straßen ist diese Sicherheit der Baustelle nur mit einer Vollsperrung gewährleistet.“

Wie ein Vertreter von Bayernwerk informiert, wird in Mering im zweistelligen Millionenbereich in die Versorgungssicherheit und das Glasfasernetz investiert. „Bei dieser aufwendigen Baumaßnahme geht es längst nicht nur um die Verlegung und Fertigstellung eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes, wobei weit über 300 Kunden im Bereich des Unterfeldes oberhalb des Kreisverkehrs auf ihren aktiven Glasfaseranschluss warten“, so der Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion.

Icon vergrößern Wegen der Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes in Mering, wird der Kreisverkehr an der Augsburger Straße drei Wochen gesperrt. Foto: Eva Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wegen der Ausbauarbeiten des Glasfasernetzes in Mering, wird der Kreisverkehr an der Augsburger Straße drei Wochen gesperrt. Foto: Eva Weizenegger

Für eine große neue Wohnanlage direkt am Kreisverkehr muss parallel der Niederspannungsnetzanschluss erstellt werden. Zudem wird eine allgemeine Modernisierung und Verbesserung des Niederspannungs- und Mittelspannungsstromnetzes baulich umgesetzt. Für die Gemeinde selbst werden in Teilbereichen Straßenbeleuchtungskabel mit verlegt.

Auch Bürgermeister Mayer hatte bereits informiert, dass die Sperrung ab 20. Oktober anstehen wird. Er betonte nochmals, dass die Kommune nicht Bauherr sei, „da es sich um einen Ausbau eines Spartenträgers, Bayernwerk für Glasfaser und Strom, handelt“. Die Straße gehört dem Freistaat Bayern. „Deswegen haben wir auch für die verkehrsrechtliche Anordnung keine Entscheidungsbefugnis.“ Die Kommune werde lediglich angehört. Mayer betont, dass bis Ende letzter Woche keine verbindliche verkehrsrechtliche Anordnung für die Sperrung vorliegt.

Sperrung des Meringer Kreisverkehrs: So sieht die Umleitung aus

Mayer erklärt, dass die Baufirma laut ihrer Angabe so viele Bautrupps vor Ort einsetzt, dass es nur mit einer Vollsperrung geht, um die Bauzeit möglichst kurz zu halten. „Wie die Situation dann tatsächlich vor Ort sein wird, entzieht sich unserer Kompetenz“, sagt der Meringer Bürgermeister.

Bayernwerk informiert, wie die Umleitung konkret aussehen wird: Eine Einbahnstraße ortsauswärts Richtung Hörmannsberg über Ostendstraße, Am Hörlgraben und Geßweinstraße wird für die Meringer Bürger geschaffen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist dort kein Gegenverkehr über diesen Streckenabschnitt möglich.

Um vom Unterfeld den Ortskern von Mering zu erreichen, ist eine Umleitung über Hörmannsberg nach (Alt-)Kissing geplant. Bus- und Zulieferverkehr für die Ortsmitte werden ortseinwärts über die Bouttevillestraße und ortsauswärts über die Schloßmühlstraße geleitet. Die Zufahrt zum Floristikfachgeschäft „Blumenstadl“ erfolgt über die Hörmannsberger Straße. Anwohner aus dem gesperrten Bereich im Umfeld des Kreisverkehrs können ihre Grundstücke und Häuser erreichen.