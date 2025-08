Kissing muss Finanzierungskonzept für Neubau vorlegen

Die Unterstützung für den Schulneubau in Kissing steht auf wackeligen Füßen. Mit einem äußerst knappen Votum von 12:11 Stimmen entschied der Gemeinderat, die Planer noch einmal mit der Umplanung für eine abgespeckte Variante zu beauftragen. Für ein so herausforderndes Projekt, bei dem weitere schwierige Entscheidungen anstehen, ist das keine stabile Basis. Es braucht nur mehrere Krankheitsfälle in der befürwortenden CSU-Fraktion und es fehlt bei einem Beschluss die Mehrheit.

Kann sich Kissing die Grundschule leisten? Konkrete Zahlen sind gefordert

Den Kritikern geht es um die Frage der Finanzierung. Angesichts der Kosten von rund 49 Millionen Euro nach der vertieften Kostenschätzung und immerhin auch noch voraussichtlich 36 Millionen Euro nach Einsparungen (beides noch ohne den von den Planern empfohlenen Risikozuschlag) sehen sie die Gefahr, dass Kissing handlungsunfähig werden könnte und nicht mehr in der Lage wäre, andere Pflichtaufgaben wie Instandsetzung der maroden Straßen oder des Kanalnetzes zu leisten. Sie hatten offensichtlich bereits in der nichtöffentlichen Klausurtagung dafür ein Finanzierungskonzept verlangt.

Es wäre wichtig, dass die Verwaltung dieses nachreicht. Es ist ein berechtigtes Anliegen der Gemeinderatsmitglieder zu wissen, wie sie den Neubau der Schule stemmen sollen, bevor sie ihre Zustimmung erteilen, damit weiterzumachen. Es ist eine wichtige Information, auf die auch die Kissingerinnen und Kissinger ein Recht haben, die mit den Folgen leben müssen. Drei bis vier Monate werden die Planer brauchen, um die Einsparpotenziale auszuarbeiten. Genug Zeit, um auch ein Finanzierungskonzept vorzulegen. Ist dieses schlüssig, fände sich auch eine breitere Basis, die das Projekt Grundschul-Neubau mitträgt.