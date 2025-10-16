Kritik an Merings Ortszentrum: Bordsteine und Pflaster sorgen für Diskussionen

Das Urteil im Meringer Bauausschuss über den Ausbau des Ortszentrums fiel deutlich aus: Witz, Schildbürgerstreich, Themaverfehlung und Müll – so die Äußerungen einiger Mitglieder. Es ging vorwiegend um die Frage, warum die Absenkungen des Bordsteins an der Herzog-Wilhelm-Straße, der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße und am Frauenberg nicht während der Bauarbeiten vorgenommen wurden. Denn dort muss jetzt dringend nachgebessert werden. Das bestätigte auch Planerin Theresa Finkel vom Büro toponauten aus Freising. Statt der aktuell sechs Zentimeter soll der Bordstein auf drei Zentimeter abgesenkt werden.

Meringer Gemeinderat Georg Resch: „Das ist ein Schildbürgerstreich“

„Es kann doch nicht sein, dass das jetzt notwendig ist“, ärgerte sich Georg Resch (CSU). Es seien fast täglich Verantwortliche an der Baustelle gewesen. „Und da ist niemandem aufgefallen, dass das zu hoch ist?“, fragte er und legte nach: „Das ist ein Schildbürgerstreich.“ Zudem wollte er wissen, wer die Mehrkosten von bis zu 35.000 Euro übernimmt. Die Planerin blieb vage; das müsse man in einem weiteren Gespräch klären.

Auch auf Nachfrage von Stefan Hummel, Zweiter Bürgermeister (SPD), konnte sie darauf keine weitere Information geben. Die Absenkung sei aber problemlos möglich und würde auch keine Folgeschäden, wie Setzungen oder Ähnliches verursachen, versicherte Finkel. Es sei nicht immer einfach, auf alle unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen einzugehen. Menschen mit Sehbehinderungen benötigten etwa eine deutliche Bordsteinkante, während Menschen mit Gehbehinderung eher gar keine Bordsteinkante brauchen.

Einige Stellen am neu verlegten Pflaster in Mering sind durch Algen grünlich verfärbt.

Hart ins Gericht ging auch Michael Fleig (Grüne) mit den Ausführungen: „Die beiden Aufmerksamkeitschwellen auf Höhe des Weltladens und der Metzgerei sind zu niedrig, damit wird keine Verkehrsberuhigung erzeugt.“ Sie seien wesentlicher Bestandteil der Verkehrsberuhigung. „Um die zu erreichen, haben wir doch den ganzen Ausbau überhaupt gemacht“, sagte Fleig. Die Planerin antwortete darauf: „Zwei Schwellen können nicht für ein gesamtes Verkehrsberuhigungskonzept eines Ortes verantwortlich sein.“

Man habe vor Ort entschieden, statt des ursprünglichen Kleinpflasters in Bereich vor den Schwellen großflächigere Pflastersteine zu verlegen. „Kleinpflaster hätte allein durch das Geräusch, wenn ein Auto darüberfährt, die taktile Aufmerksamkeit erhöht“, sagte Finkel. „Hier haben Sie das Thema verfehlt“, meinte Fleig. Paul Kuhnert (UWG) schloss sich diesem Urteil an: „Durch den Innenort wird durchgebrettert.“ Er sei dieses Jahr in Holland im Urlaub gewesen. „Da funktionieren diese Schwellen einwandfrei, da könnten wir uns mal ein Beispiel daran nehmen.“

Bordsteine zu hoch? So stimmt der Meringer Bauausschuss ab

Stefan Hummel betonte, dass die Pflastersteine in der Wasserrinne vor der Apotheke und dem Buchladen unfallträchtig sei. „Allein ich selbst habe schon bei zwei Bürgern beobachtet, wie sie dort hinfielen.“ Zudem fließe das Wasser beim Trinkwasserbrunnen zehn Minuten. „Wenn da mein Kind spielt, werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass wir unnötig wertvolles Wasser verschwenden“, merkte er an.

Auch die Verfärbung des Pflasters wurde angemahnt. Hierzu erklärte die Planerin, dass vor allem der gelbe Stein mit Algen befallen sei. Die Baufirma werde die Steine mit einem speziellen Mittel behandeln, dann würde das Problem nicht mehr auftreten. Bei den Freiflächen, beispielsweise vor dem Eiscafé, sei zu früh mit der Außenbestuhlung durch die Gastronomie begonnen worden. „Der Belag konnte nicht binden“, erklärte Finkel. Auch hier werde nachgearbeitet.

Mit neun zu sechs Stimmen entschied der Bauausschuss die Absenkung der Bordsteine. Bürgermeister Florian Mayer versprach, dass es noch ein weiteres Gespräch über eine mögliche Kostenübernahme geben werde.