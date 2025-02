So profitieren regionale Unternehmen im Arbeitsalltag von der KI

Nicht nur globale Digitalunternehmen wie Alphabet oder Apple mit Sitz in den USA arbeiten damit: Künstliche Intelligenz oder auch kurz KI ist längst auch in der Region angekommen. Unter KI versteht man die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Sie ist an vielen Stellen, wenn auch manchmal unbemerkt, Teil des Alltags: als Staubsaugerroboter, bei der Web-Suche oder beim Online-Shopping. Doch nicht nur im Privaten, sondern auch im Arbeitsumfeld wird KI immer wichtiger. So setzen Unternehmen aus der Region die neue Technologie sowohl für eigene Prozesse als auch als Produkt ein.

