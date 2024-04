Friedberg

Sabine Hader rettet nach der Rübsamen-Insolvenz den Friedberger Kultstore

Plus Das Familienunternehmen Tamaro Fashion führt den Kultstore so weiter wie bisher. Am Mittwoch öffnet sich die Tür wieder.

Von Sabine Roth

Es sah so aus, als ob wegen der Insolvenz der Rübsamen-Gruppe neben der S. Oliver-Filiale in der Ludwigstraße auch der Kultstore am Marienplatz in Friedberg geschlossen wird. Doch überraschend und schnell wurde eine Lösung gefunden und das Geschäft bleibt erhalten – sogar unter demselben Namen. Seit 1. April gehört der Kultstore zu Tamaro Fashion. Neue Inhaberin ist Sabine Hader, die wenige Hundert Meter entfernt Tamaro Fashion führt. Zur Wiedereröffnung am Mittwoch, 3. April, erzählt sie, warum die beiden Shops keine Konkurrenz, sondern wichtig füreinander sind, und was sie vorhat.

Der Kultstore führte Marken wie Opus, Someday, Street One, Cecil und More & More. „Wir übernehmen den Kultstore so wie er ist. Der Name wird weitergeführt, alle fünf Mitarbeiterinnen übernehmen wir und es bleiben auch die Marken bestehen“, sagt die neue Inhaberin Sabine Hader. Bei zwei Firmen gebe es zwar Überschneidungen mit der Tamaro-Filiale in der Ludwigstraße, aber das habe auch bisher gut funktioniert. Deshalb werde es beibehalten.

