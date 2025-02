Friedberger Kunstspechte wollen im Thal 14 bleiben

Früher ging hier Fleisch über die Theke. Doch seit 1998 schon haben die Kunstspechte in dem Anbau der „Alten Fronfeste“ im Thal 14 in der Friedberger Innenstadt ihr Zuhause. Die Ecke mit weißen Metzger-Fliesen im Aufenthalts- und Ausstellungsraum der Kunstgruppe erzählt noch heute von dieser alten Zeit. Ansonsten ist nicht mehr viel von der ehemaligen Freibank, die seit 1950 dort war, übrig geblieben. Statt Fleisch und Innereien gibt es dort nun bunte Bilder an den Wänden, eine lange Tafel, eine Küche und bunt zusammengewürfelte Stühle. Ob die kleine Galerie dort langfristig bleiben kann, ist derzeit aber unklar.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kunstspecht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis