Liebe zu Bananen und ständig wachsende Zähne: Fünf kuriose Fakten über Kaninchen

Wer Kurioses über Kaninchen erfahren will, fragt am Besten direkt bei Experten. Michael und Antje Huth weisen den Weg in das liebevoll eingerichtete Vereinsheim auf dem Kaninchenzucht-Gelände im Schatten das großen Möbelhauses am Friedberger Stadtrand. Das Ehepaar teile das Hobby der Kaninchenzucht, sagt Antje Huth - „und die Arbeit“ wirft ihr Mann ein: Er ist erster Vorsitzender, sie erste Kassiererin und erste Schriftführerin. Ziel des Vereins ist die Zucht und Erhaltung von Rassen von Kaninchen. Diesem Hobby widmen sich auf dem Friedberger Vereinsgelände derzeit acht aktive Züchter.

Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins Friedberg zeigen stolz ihre Tiere und die Pokale, die sie für die Zucht gewonnen haben. Am 16. und 17. August veranstalten sie eine Kaninchenschau. Foto: Michael Probst

1. Futter: Kaninchen mögen gerne Bananen und Löwenzahn

Was die Kaninchen denn gerne essen - man hört ja immer mal wieder, Kaninchen fressen gerne Bananen? Nun, wollen würden sie schon, aber die Züchterin findet, das sei eigentlich zu viel Zucker. Michael Huth unterstreicht: „Viele zuckerhaltige Sachen, das macht das Kaninchen dick!“ Die Kaninchen der Huths sind aber diesbezüglich gut erzogen und fressen am liebsten Karotten und sonstiges Gemüse, nur Salat mögen sie nicht so gerne. Dafür naschen sie gerne wildwachsenden Löwenzahn, hier und da gönnt ihnen das Ehepaar auch einen halben Apfel - „immer schön gemischt“. Vereinfacht werde die Mischkost durch Grünfutterpellets: Diese bestehen neben allen wichtigen Nährstoffen aus Rohfaser, die gut für die Darmflora der Tiere sei, so Michael Huth: „Nichts ist schlimmer als Durchfall für ein Kaninchen, das wird lebensbedrohlich!“

2. Pflege: Zähne von Kaninchen wachsen permanent

Wichtig ist bei den Nagetieren tägliche Pflege. Dazu gehören eben nicht nur Streicheleinheiten, sondern auch die Zahnpflege. Denn Kaninchenzähne wachsen ständig. Der Züchter betont, das müsse er immer im Auge behalten, denn bei zu langen Zähnen könne es zu Fehlstellungen kommen - ganz ähnlich wie beim Menschen. Also muss das Futter auch darauf abgestimmt werden: „Harte Sachen geben, sodass sich die Zähne abnutzen. Äste von Obstbäumen sind auch sehr lecker für die Kaninchen.“

3. Sauberkeit: Kaninchen können stubenrein werden

Eine weitere Aufgabe ist das Saubermachen der Ställe. Aber Kaninchen können tatsächlich auch stubenrein werden! „Gibt ganz viele, die ihre Kotecken haben, die dann auch immer wieder da hingehen“, erzählt Antje Huth begeistert. „Und dann gibt es die sogenannten Saubären! “, wirft ihr Mann ein. „Also denen ist wirklich alles egal und die verunreinigen sogar das Fell, und wir als Züchter müssen es dann säubern.“

4. Nachwuchs: Kaninchen-Eltern reißen sich Fell fürs Nest aus

Aber Kaninchen sind trotzdem durchaus soziale Wesen: Wenn sie Jungtiere, die nackt geboren werden, haben, bauen sie dem Nachwuchs ein Nest aus eigenem Fell. Letzteres reißen die Tiere sich aus der eigenen Haut. Das machen auch die Kaninchen der Huths: „Keine Handaufzucht oder so, das hat die Natur nicht vorgesehen. Unsere Jungtiere werden nur von den Müttern aufgezogen.“ Hier ist das Kaninchenzuchtpaar dann in einer Beobachtungsrolle.

5. Körper: So wackeln Kaninchen mit den Ohren

Beim Anschauen der Tiere zeigen sich immer wieder spannende Eigenschaften, etwa, dass Kaninchen ihre Ohren unabhängig voneinander bewegen können: „Nicht auf Zuruf, aber wenn auf einem Ohr eine Fliege sitzt, dann wird nur mit dem einen gewackelt.“

Vorsitzender Michael Huth zeigt die temporär aufgebauten Stallungen für die Kaninchenschau. Das Dach muss noch komplett durchgezogen werden, denn es darf für Kaninchen nicht zu heiß werden. Foto: Michael Probst

Kaninchenschau in Friedberg am 16. und 17. August 2025

Man merkt im Gespräch mit den Huths: Sie lieben ihre Tiere einfach. Diese Leidenschaft wollen sie bald auch wieder mit der Öffentlichkeit teilen: Am Wochenende (16./17. August) findet auf dem Gelände wieder die Jungtierschau statt. Dabei werden sie von umliegenden Vereinen für Kaninchenzucht unterstützt, es gebe da einen recht guten Zusammenhalt. Am Samstag wird um 11 Uhr eröffnet und die Tiere können bis 22 Uhr begutachtet werden, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei, der Verein verkauft Essen und Getränke.