Neueröffnung: Die Kussmühle wird wieder zum bayerisch-schwäbischen Wirtshaus

Seit Oktober war die Kussmühle geschlossen, viele fragten sich, wie es mit dem beliebten Gasthof weitergehen würde. Nun weist ein großes Schild am Eingang auf das Wirtshaus nahe dem Friedberger See hin. „Griabig, zünftig und guad“ – so werden die Gäste willkommen geheißen. Die neuen Pächter, Caro Dubitzky und Ruben Heß, kommen aus dem benachbarten Hochzoll und brennen für ihre Vision: eine Rückkehr zu guter, bayerisch-schwäbischer Küche mit regionalen Produkten. „Wir wollen alles bayerisch-urig gestalten. Jeder soll sich hier wohlfühlen. Wir möchten die Friedberger dort abholen, wo man sie verlassen hat“, erklärt Dubitzky.

Sabine Roth

Wirtshaus

Neueröffnung