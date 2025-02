Dessousladen Kokett bietet zauberhafte Wäsche bis Körbchengröße L

Schöne Unterwäsche auch in großen Größen, hochwertige Bademode und edle Tagwäsche - darauf hat sich der Dessousladen Kokett spezialisiert. Inhaberin Ina Gantenbein führt ihn in dritter Generation. Den angestammten Standort in der Augsburger Innenstadt hat sie jedoch schweren Herzens aufgegeben - und ist stattdessen nach Kissing gezogen. Dort ist das Geschäft nun in den großzügigen Räumen in der Bahnhofsallee 9 zu finden.

