Angestellter stoppt Ladendieb in Friedberg

Am Dienstag gegen 15.45 Uhr hat ein 37-Jähriger mit mehreren Gegenständen einen Supermarkt in der Augsburger Straße in Friedberg ohne zu bezahlen verlassen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte dies und handelte sofort. Er konnte den Mann stoppen und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls. Laut Polizeiangaben liegt der Beuteschaden im einstelligen Bereich. (AZ)

