Längere Ölspur in Friedberg: Hintergründe sind noch unklar

Vom Friedberger Bahnhof führt offenbar eine längere Ölspur weg. Wie ein Anrufer unserer Redaktion am Mittwochvormittag mitteilte, reicht die Spur bis in den Friedberger Ortsteil Harthausen. Die Freiwillige Feuerwehr Friedberg bestätigte auf Nachfrage, dass es in der Nacht auf Mittwoch eine Ölspur in Friedberg gegeben habe, hatte allerdings keine näheren Informationen – genauso wie die Polizei. Wie der Anrufer mitteilte, sei die Ölspur bereits mit Sand abgebunden. (AZ)

