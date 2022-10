Laimering

vor 18 Min.

Aus für das Impfzentrum Dasing – was das bedeutet und wie es weitergeht

Das Impfzentrum Dasing in Laimering schließt zum 31. Dezember.

Plus Zum Jahreswechsel schließt das Impfzentrum Dasing in Laimering. Das hat Folgen. Dabei war zuletzt wieder etwas mehr los. Was Impfwillige bis dahin beachten sollten.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Vereinzelt stehen Autos auf dem Parkplatz vor dem Impfzentrum Dasing in Laimering. Auch innerhalb der Hallen ist wenig los. Zwei Impfteams kümmern sich um die drei Personen, die zu dieser Mittagsstunde gekommen sind. Bald werden die Menschen aus dem Wittelsbacher Land gar nicht mehr den Weg nach Laimering auf sich nehmen, zum Jahreswechsel schließen alle bayerischen Impfzentren. Was das für den Landkreis bedeutet und wie es mit dem Kampf gegen Corona weitergehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen