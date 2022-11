Die Dorfbühne Laimering hat eine neue Spielstätte

Nach zweijähriger Corona-Pause ist die Dorfbühne Laimering zurück. Neben der Probenarbeit musste in den vergangenen Wochen auch viel geschraubt, gezimmert, geschweißt und genäht werden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen die Darsteller der Dorfbühne Laimering endlich zurück auf die Bühne. „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ wird es heißen, wenn sich am Samstag, 26. November, um 20 Uhr zum ersten Mal der Vorhang hebt.

Durch die Schließung des Landgasthofs Asum in Laimering waren die Verantwortlichen gezwungen, sich eine neue Bleibe zu suchen. Christine und Josef Rohrmoser hatten nicht lange gezögert, und sofort zugesagt, ihre beheizbare Halle in der St. Georg-Straße 4 der Dorfbühne als neue Spielstätte zur Verfügung zu stellen. In vielen Arbeitsstunden haben die Laimeringer Bühnenbauer aus der Halle ein kleines, feines Schauspielhaus gezaubert. Es wurde geschraubt, gezimmert, geschweißt und genäht. Auch die Sitzreihenerhöhung wird bis zur Premiere installiert sein, sodass die Zuschauer von allen Plätzen mit bester Sicht verwöhnt werden.

Dorfbühne Laimering präsentiert ein aktuelles Stück

Seit Anfang September wird unter der Regie von Barbara Fischer und Gabriel Schweiger fleißig am neuen Stück geprobt. Die Komödie „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ aus dem Jahr 1956 könnte aktueller nicht sein: Karl Niederl (Georg Treffler) und seine Frau Erna (Ramona Elbl) haben ein Problem - das Geld ist knapp und die Rente zu klein. Also beschließen sie, ein Zimmer zu vermieten. Karl hätte gerne ein weibliches Wesen als Untermieterin, seine Frau dagegen zieht einen jungen Mann vor.

Durch Zufall vermietet jeder der beiden das Zimmer in Abwesenheit des anderen. Karl an die attraktive Lisa (Melanie Kormann), seine Frau an den jungen Klaus (Johannes Schweiger). Nachdem die beiden Rentner sich darüber klar geworden sind, dass das Zimmer doppelt vermietet wurde, muss eine Entscheidung her. Einem der beiden Mieter wird gekündigt – oder aber beide ziehen ein. Doppelte Einnahmen wären in diesen Zeiten eben auch nicht zu verachten.

Gewagter Plan bei der Dorfbühne Laimering

Theoretisch könnte es funktionieren, denn der Untermieter schläft am Tag und arbeitet nachts, und die Untermieterin hat einen entgegengesetzten Lebensrhythmus. Ob das wirklich gut gehen kann, und warum auch noch der Vater von Klaus (Helmut Gail), sowie die Mutter von Lisa (Caroline Setzmüller) auftauchen, das alles erfährt das Publikum bei einer der Aufführungen der Dorfbühne Laimering. Die Termine:

Samstag, 26. November, um 20 Uhr

Sonntag, 27. November, um 14 Uhr

Sonntag, 27. November, um 19 Uhr

Freitag, 2. Dezember, um 20 Uhr

Samstag, 3. 2. Dezember, um 20 Uhr

Sonntag, 4. 2. Dezember, um 19 Uhr

Jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn können sich die Gäste mit Bratwurst und Glühwein auf die Aufführungen im Advent einstimmen. Der Kartenvorverkauf läuft am Samstag, 12., Sonntag, 13., und Samstag, 19. November, jeweils von 18 bis 20 im Feuerwehrhaus in Laimering sowie im Internet unter www.dorfbuehne-laimering.de. (AZ)