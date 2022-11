Zur Untermiete bei der Dorfbühne Laimering

Plus Die Theatergruppe zeigt in der ausverkauften Rohrmoser-Halle den Schwank "Kein Auskommen mit dem Einkommen". Trotz vieler Verwicklungen gibt es ein gutes Ende.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat die Laimeringer Dorfbühne ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Gespielt wird heuer in der beheizten Rohrmoser-Halle, die zum Theaterstadel umgebaut wurde. Die Dorfbühne hat heuer den Schwank „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ von Fritz Wemper ausgewählt. Regie führen Barbara Fischer und Gabriel Schweiger.