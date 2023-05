Aichach-Friedberg

Aktion des Kreisjugendrings: So süß kann Nachhaltigkeit sein

Plus Vier Jugendliche und ihre Betreuer aus dem Wittelsbacher Land brachten per Rad erfolgreich Schokolade aus Amsterdam. Wie es zu der Aktion des Kreisjugendrings kam.

Zwei Wochen lang waren David Enderle, Lorenz Heigemeir, Vadim Lonidov und Franzi Reindl mit dem Fahrrad unterwegs. "Sonnenbrand und Regen - wir haben wirklich jedes Wetter mitgemacht. Aber zum Glück ist niemand erkrankt", erzählt Johannes Kucera, der die Jugendlichen aus dem Wittelsbacher Land auf ihrer Tour von Amsterdam zurück in die Heimat begleitete. Und auch die Schokolade, die die Gruppe von ihrer Reise in die Niederlande mitbrachte, kam wohlbehalten an. Beim Kreisjugendring Aichach-Friedberg, dem Hauptorganisator des Trips, freute man sich darum über die gelungene Aktion.

Ziel war es, eine komplett fair hergestellte Schokolade in die Region zu transportieren. Die Kakaobohnen kommen aus der Dominikanischen Republik und mit dem Segelschiff "Tres Hombres" nur durch Windkraft nach Amsterdam. Eine Manufaktur am Hafen produziert zum Teil in Handarbeit die Schokolade. Eingepackt in biologisch abbaubarem Papier und emissionsfrei ausgeliefert, ist die Nachhaltigkeit perfekt.

