Am 1. April startet die Hofflohmarkt-Saison

Selling Lovers kommen mit einer ganzen Reihe von Angeboten ins Wittelsbacher Land.

Wer auf einen Flohmarkt geht, muss viel schleppen und die Anfahrt auf sich nehmen. Oft starten sie schon sehr früh am Morgen. Bei Selling Lovers kann man bequem auf seinem Hof, vor dem Eingang oder aus der Garage heraus seine gebrauchten Dinge verkaufen. Der erste Garagen- und Hofflohmarkt findet am 1. April in Mering statt. Und: Das ist wahrlich kein Aprilscherz.

Für Franziska Krauser und ihren Freund Anil Zambak stehen die Aspekte Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Vielfältigkeit im Vordergrund. Deshalb haben sie vor einem Jahr die Plattform Selling Lovers ins Leben gerufen. Anfangs war es ein Hobby, inzwischen hat sich daraus eine große Leidenschaft entwickelt und sie organisieren seitdem Hofflohmärkte in Augsburg und der Umgebung. Auch in Friedberg, Bachern und Rohrbach waren sie mit ihrem Konzept bereits zu Gast.

Selling Lovers kommen in den Landkreis Aichach-Friedberg

Mit den Hofflohmärkten ersparen sich die Verkäufer Transport und Zeit und sind zudem in vertrauter Umgebung zusammen – zum Beispiel gemeinsam mit seinen Nachbarn. "Jeder angemeldete Hof wird von uns mit einem Punkt auf einem Lageplan gekennzeichnet. Den Lageplan bekommen die Besucherinnen und Besuchern des Flohmarktes dann zur Verfügung gestellt. So wird jeder Standort berücksichtigt und es wird darauf aufmerksam gemacht, auch wenn man nicht mitten in der Garagen- und Hofflohmarkt-Hochburg wohnt", sagen die Veranstalter. Die Termine in diesem Jahr:

1. April Mering

15. April Derching

29. April Kissing

13. Mai Friedberg

24. Juni Aichach

30. September Dasing

Anmeldeschluss ist immer sonntags vor dem Garagen- und Hofflohmarkttermin. Der Lageplan wird dienstags vor dem Termin in den sozialen Medien sowie auf der Website www.sellinglovers.de veröffentlicht. Anmeldung unter sellinglovers@web.de oder auf @Selling-Lovers bei Instagram und Facebook. (AZ)