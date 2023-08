Falsch befüllte Biotonne: Im September endet die Schonfrist für Müllsünder

Falsch befüllte Biotonnen im Landkreis Aichach-Friedberg werden künftig nicht mehr geleert. Ihre Zahl hat inzwischen aber stark nachgelassen.

Seit November 2022 wird im Landkreis für die Abfuhr der rund 40.000 Biotonnen ein Detektorfahrzeug eingesetzt. Schlägt der Detektor am Müllfahrzeug an, wird die Schüttung der Tonne automatisch gestoppt. Die Tonnen wurden bisher jedoch trotzdem geleert - doch am 31. August endet die Schonfrist für Müllsünder.

Das Detektionssystem wurde eingeführt, da jährlich in der Bioabfallvergärungsanlage rund 700 Tonnen Störstoffe aussortiert werden müssen. Dies entspricht der Ladung von ca. 70 Müllfahrzeugen. Während der langen Probephase fuhren auch die Mitarbeiter der Kommunalen Abfallwirtschaft mehrmals bei den Biomülltouren mit und konnten sich selbst ein Bild machen. Manche Gebiete wurden mehrmals kontrolliert. Dabei wurden oft beim ersten Mal "Gelbe Karten" verteilt mit Hinweisen zur richtigen Befüllung. Erfreulich dabei war, dass bei einer erneuten Kontrolle die Fehlwürfe deutlich nachgelassen hatten. Vor allem Müllbeutel und auch sogenannte "kompostierbare Biomülltüten" wurden kaum noch entdeckt. Vielmehr verwenden nun viele Haushalte Papiertüten oder verzichten ganz auf eine Verpackung für ihren Biomüll.

So gelangt Mikroplastik ins Grundwasser und in die Lebensmittel

Plastiktüten und sogenannte kompostierbare Biokunststoffbeutel stören erheblich im Vergärungsprozess bei der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA), an die der Biomüll des Landkreises angeliefert wird. In der Vergärungsanlage wird neben der Erzeugung von Biogas aus den Gärresten hochwertiger Kompost und Flüssigdünger hergestellt. Bei der Verarbeitung zu Kompost entstehen durch weggeworfenen Plastikmüll kleine Plastikteilchen, das Mikroplastik. Über den Kompost landet es auf unseren Feldern, in Gärten und damit auch im Grundwasser und in den Lebensmitteln.

Ab 1. September ist diese Verwarnphase vorbei. Dann werden alle Biotonnen mit einer Roten Karte versehen, wenn bei der Leerung Störstoffe festgestellt werden. Neben dem Einsatz des Detektorsystems gibt es auch weiterhin Sichtkontrollen durch die Müllwerker. Die Bürger haben die Möglichkeit, den Inhalt nachzusortieren oder den Inhalt gegen Gebühr als Restmüll entleeren zu lassen.

Biomüll am besten in Zeitungspapier einpacken

Die Kommunale Abfallwirtschaft empfiehlt, Papiertüten für den Biomüll zu verwenden oder ganz einfach und kostengünstig, den (feuchten) Biomüll in Zeitungspapier zu wickeln. Damit wird verhindert, dass der Biomüll an der Tonne festfriert oder anklebt. Fragen beantwortet die Abfallberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg unter der Telefonnummer 08251/86167-11 oder -18. (AZ)