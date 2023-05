Landkreis Aichach-Friedberg

vor 1 Min.

Ausgleichsflächen: Soll der Landkreis den Gemeinden helfen?

Plus Kommunen hinken bei der Meldung an das Landesamt für Umwelt hinterher. Wenn das Landratsamt Aichach-Friedberg die Aufgabe übernimmt, wird eine Gegenleistung erwartet.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Rund 1800 Bauleitplanungen gibt es bei den Städten und Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg. Nach dem bayerischen Naturschutzgesetz müssen sie die damit verbundenen ökologischen Ausgleichsflächen in digital aufbereiteter Form an das Landesamt für Umwelt (LfU) übermitteln. In der Praxis kommen die Kommunen dieser Pflicht jedoch nicht in ausreichender Form nach. So sind derzeit nur etwa 300 Ausgleichsflächen in das Ökoflächenkataster beim LfU eingetragen. Soll der Landkreis also eine eigene Stelle einrichten, die diese Aufgabe übernimmt? Im Umweltausschuss des Kreistags gab es zu dieser Idee auch kritische Anmerkungen.

Der Landkreis selbst hat im Juli 2022 eine befristete Teilzeitstelle eingerichtet, um die Meldung seiner eigenen Ausgleichsflächen an das LfU abzuarbeiten. Die nachträgliche Übermittlung ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Anders bei den Städten und Gemeinden, denen meist geeignetes Personal für diese Aufgabe fehlt. Selbst wenn die Bearbeitung an Planungsbüros abgegeben wurde, sei die Bearbeitungsrate nicht viel besser, sagte Franz Rieber, Sachgebietsleiter Naturschutz, Gartenkultur und Landespflege bei der Landkreisverwaltung. Aufgrund des starken Baudrucks, der im Landkreis mittlerweile fast flächendeckend herrscht, steigt die Zahl der beschlossenen Bebauungspläne kontinuierlich an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen