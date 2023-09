Landkreis Aichach-Friedberg

12:59 Uhr

Baby misshandelt: Mann muss für mehrere Jahre hinter Gitter

Plus Der 59-Jährige hat ein Kind massiv geschüttelt, ist die Überzeugung des Amtsgerichts. Entscheidend ist das Gutachten der Rechtsmedizin - dabei vor allem ein Befund.

Von Bill Titze

Ruhig sitzt er auf der Anklagebank, fast schon zusammengesunken hört der 59-Jährige den Worten der Gutachterin zu. Selbst als mit jeder Minute klarer wird, dass die Ausführungen der Frau für ihn schädlich sind, ist keine emotionale Regung zu erkennen. Stellt man sich so einen Mann vor, der ein Baby mit hoher Gewalteinwirkung geschüttelt hat? Für das Amtsgericht Augsburg steht nach zwei Verhandlungstagen dennoch fest: Dieser Mann hat sich im Mai 2021 an einem kleinen Jungen misshandelt. Dass er zu mehreren Jahren Haft verurteilt wird, liegt nicht zuletzt an einer bestimmten Verletzung des Säuglings.

Die Tat spielte sich in einem Wohnhaus im Landkreis Aichach-Friedberg ab. Das Kind war im Januar 2021 vom Jugendamt Augsburg der Ehefrau des Mannes, einer Pflegemutter, anvertraut worden. Als diese zum Arzt ging, kümmerte sich der Angeklagte um den Säugling. "So haben wir das immer gemacht", hatte die Frau beim ersten Prozesstermin erklärt. Über 100 Kinder hatte das Paar so schon versorgt, darunter viele schwierige Fälle. So zumindest die Aussage der Kinderärztin, die die Pflegemutter bei ihren Betreuungsfällen meist begleitete. Dieses Mal schüttelte der Mann aus Sicht der Staatsanwaltschaft das Kind jedoch heftig. Er beteuerte dagegen am ersten Prozesstag, es sei zu einem Unfall gekommen, bei dem der Kopf des Babys unkontrolliert nach hinten und vorne gekippt sei. Dies habe er unmittelbar danach seiner Frau berichtet, die das Kind schließlich zum Kinderarzt brachte.

