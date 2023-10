Bei den Schreinern trifft Kunst auf Handwerk

Bei der Freisprechungsfeier der Innung im Landkreis Aichach-Friedberg werden 24 Gesellenbriefe überreicht. Außerdem erhalten die Gewinner des Wettbewerbs "Gute Form" ihre Preise.

"Ist das nun Handwerkskunst oder bereits Kunsthandwerk?" Diese Frage stellten sich die Besucher der Ausstellung gefragt, bei der die Schreinerinnung Aichach-Friedberg die Gesellenstücke des Berufsnachwuchses präsentierte. "Es ist beides", versicherte Junggeselle Dominik, "denn hier geben sich Kunst und Handwerk die Hand".

Drei lange Jahre haben die angehenden Schreiner und Schreinerinnen gelernt und daran gearbeitet, nun war es endlich so weit: 24 Gesellenbriefe wurden im Rahmen der traditionellen Freisprechfeier übergeben. Der große Saal des Bäckerwirts in Dasing war bestens besetzt, da neben den jungen Handwerkern auch Eltern, Freunde und ausbildende Meister anwesend waren. Rund um die Festgäste waren die fantastischen Gesellenstücke gruppiert, die in Form, Farbe, Gestaltung einmalig waren – jedes ein Unikat mit hohem künstlerischem Anspruch.

Freisprechungsfeier der Schreinerinnung Aichach-Friedberg (von links): Innungsobermeister Konrad Sedlmeyr, Kilian Klier, Luca Brandlhuber, Dominik Hendriks und Lehrlingswart Ferdinand Birkmeir. Foto: Sonja Schmaus

Innungsobermeister Konrad Sedlmeyr führte durch die Veranstaltung, unterstützt von Lehrlingswart Ferdinand Birkmeir. Das Grußwort sprach die Direktorin der Berufsschule, Cornelia Nieberle-Schreiegg, die sich begeistert von den hervorragenden Gesellenstücken zeigte. Unglaublich, was man in drei Lehrjahren lernen könne, lobte sie, und genauso spektakulär sei es, wie die Lehrlinge dieses Wissen und diese Fähigkeiten in die Möbelstücke einfließen ließen.

Danach lud Sonja Schmaus, die Leiterin der Abteilung Holztechnik, alle Festgäste auf eine Zeitreise ein, die mit Bildern aus dem Jahr 2020 begann und mit Bildern aus der Prüfung 2023 abschloss. Dabei wurde jedem Zuschauer klar, dass sehr viel gelernt wurde, aber der Spaß an und bei der Arbeit nie zu kurz kam.

Doppelter Sieg für Schreinergeselle Luca Brandlhuber

Dann wurden die Gesellenbriefe überreicht und die Innungssieger geehrt. Luca Brandlhuber, der bei Möbelhandwerk Gerhard Huber in Kissing ausgebildet wurde, kam auf den ersten Platz. Sein Retro-Stuhl aus Eiche mit zugehörigem Tisch überzeugte nicht nur durch eine saubere handwerkliche Leistung, sondern auch durch seine Formensprache. Dafür gab es den ersten Platz im Wettbewerb "Gute Form". Auch Dominik Hendriks, der bei Schreinerei Birkmeir& Eichner in Mainbach gelernt hat, konnte gleich doppelt punkten: Er wurde zweiter Innungssieger und mit seiner Sitzbank auch gleichzeitig zweiter Sieger im Wettbewerb "Gute Form". Dritter Innungssieger wurde Kilian Klier (Möbelwerkstatt Weichenberger, Laimering) mit einem Hängeboard aus Eiche; dritter "Gute Form"- Sieger darf sich Leonhard Ottmann (Schreinerei Achter & Baumgartner) mit seinem Barschrank nennen.

Lesen Sie dazu auch

Während der Innungsbeste auf handwerkliche Arbeit geprüft wird, liegt beim "Gute Form"- Wettbewerb der Fokus auf der Gestaltung, der Idee und den Proportionen. Dieser Sieger, 2023 Luca Brandlhuber, darf sein Gesellenstück auf der kommenden Messe "Heim und Handwerk" vor großem Publikum ausstellen. Dort läuft auf bayerischer Ebene der Wettbewerb weiter. (AZ)