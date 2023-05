Landkreis Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Betrunkener stiehlt Kinderwagen aus Geschäft

Plus Ein 39-Jähriger bekommt einen Strafbefehl wegen Diebstahls und legt Einspruch ein. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach zeigt er aber Einsicht.

Von Gerlinde Drexler

Einfach mal austesten, was möglich ist - das wollte ein 39-Jähriger aus Friedberg. Deshalb schnappte er sich im März vergangenen Jahres in einem Geschäft im südlichen Landkreis einfach einen Kinderwagen und marschierte mit diesem an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Gegen den Strafbefehl über 3600 Euro (120 Tagessätze zu je 30 Euro) wegen Diebstahls legte er Einspruch ein. Darum kam es jetzt zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach.

Dort räumte der Angeklagte alles ein und gab zu: "Es war eine dreiste Aktion." Er sei aber angetrunken gewesen. Also nahm er nachmittags einen 600 Euro teuren Kinderwagen und marschierte damit einfach raus aus dem Geschäft und auf den Parkplatz, wo er ihn seelenruhig ins Auto seiner Freundin lud. Als die Polizei bald darauf bei der Freundin vor der Türe stand und die Wohnung durchsuchte, hatte der 39-Jährige sich sofort bei der Polizei gemeldet. Vor Gericht sagte er: "Es war mir extrem unangenehm."

