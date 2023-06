Aichach-Friedberg

Bevölkerungsprognose für Aichach-Friedberg: Wie stark wächst mein Ort?

Die Bevölkerung im Landkreis Aichach-Friedberg wird in den nächsten 20 Jahren um sechs Prozent wachsen, in Friedberg stagniert sie jedoch.

Plus In 20 Jahren leben 8000 Menschen mehr im Landkreis Aichach-Friedberg. Unsere interaktive Grafik zeigt, welche Kommunen bis 2042 wachsen – und welche Orte schrumpfen.

Zuwanderung, vor allem junger Familien, prägen die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis. Er wächst in den nächsten 20 Jahren, obwohl es wegen der alternden Gesellschaft mehr Todesfälle als Geburten geben wird. Das Institut SAGS stellte diese Woche in Gremien des Kreistags eine Prognose bis 2042 vor, sowohl für den Gesamtlandkreis als auch für die einzelnen Städte und Gemeinden. Fast 50 Prozent mehr Senioren und Seniorinnen, ein konstanter Anteil an Kindern und Jugendlichen, doch weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter: Das hat Folgen für Kitas, Schulen, Pflegeheime und Unternehmen.

Der Landkreis bleibt Wachstumsregion – zumindest bis Mitte der 2030er-Jahre. Von 135.500 Menschen (2021) steigt die Zahl auf 144.300 (2036). Danach ändert sich das allerdings. 2042 werden es nur noch rund 143.500 Personen sein. Insgesamt bedeutet dies jedoch immer noch ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Ist-Stand.

