Landkreis Aichach-Friedberg

17:53 Uhr

Bombendrohung in Friedberg: So gehen andere Schulen damit um

Plus Nach dem Vorfall am Friedberger Gymnasium sind auch andere Bildungsstätten im Wittelsbacher Land alarmiert. Nicht nur das Vorgehen bei einer Evakuierung ist ein Thema.

So seltsam es klingt, in dieser Woche waren Bombendrohungen an Schulen in der Region fast schon Alltag. In Augsburg waren gleich zwei Schulen betroffen, am Friedberger Gymnasium ging eine entsprechende Mail am Dienstagmorgen ein. Verdächtige Gegenstände fand die Polizei in keinem der Fälle. Ob die Taten zusammenhängen und welche Hintergründe es gibt, ist offen. An den Schulen im Landkreis geht der Vorfall derweil nicht spurlos vorüber.

Im direkten Umfeld des Friedberger Gymnasiums befindet sich die Vinzenz-Pallotti-Schule. In der Förderschule am Volksfestplatz war die Bombendrohung sowohl in der Lehrer- als auch in der Schülerschaft ein Thema, wie Schulleiterin Diana Hertle sagt. "Dabei war es erstaunlich, dass die Schüler es mitbekommen haben, denn gesagt haben wir ihnen nichts davon." Im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen habe man versucht, diese zu beruhigen und nicht noch Emotionen zu schüren. Das funktionierte laut Hertle gut.

