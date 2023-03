Chefarzt spricht über die Volkskrankheit Schilddrüsenknoten

Jeder Dritte leidet an den meist gutartigen Gewebeveränderungen. Die Kliniken an der Paar bieten eine minimalinvasive Behandlungsmethode.

Zwei Vorträge zum Thema „Schilddrüsenknoten und deren Behandlung“ hält Dr. med. Patrick von Parpart, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kliniken an der Paar: In Aichach spricht er am Mittwoch, 29. März, im Pavillon des Gymnasium Aichach (Raum P101), in Friedberg am Mittwoch, 26. April, im Seminarraum des Personalwohnheims. Die Vorträge dauern jeweils von 19 bis ca. 20.30 Uhr.

Parpart: Schilddrüsenknoten sind eine Volkskrankheit

„Schilddrüsenknoten sind eine Volkskrankheit“, erklärt von Parpart: „Etwa jeder Dritte hat sie, sehr häufig ohne es zu wissen. In der Mehrzahl der Fälle sind Schilddrüsenknoten harmlos und eine regelmäßige Beobachtung der Knoten ist ausreichend.“ Unter welchen bestimmten Voraussetzungen eine Behandlung von Schilddrüsenknoten notwendig ist, erläutert von Parpart bei seinem Vortrag.

Dr. med. Patrick von Parpart, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken An der Paar/holger Wei�

Eine Methode, gutartige Schilddrüsenknoten ohne Operation und minimalinvasiv zu behandeln, ist die sogenannte Thermoablation. Die Fachabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Friedberg ist eines von bundesweit 18 zertifizierten Zentren des Deutschen Zentrums für Thermoablation, das diese Methode anbietet. Dabei wird nach einer lokalen Betäubung der Haut oder in Narkose eine dünne Nadelelektrode über einen nur einen oder zwei Millimeter großen Hautschnitt in den Schilddrüsenknoten eingebracht und unter Ultraschallkontrolle ein hochfrequenter Wechselstrom verabreicht, der gezielt nur den erkrankten Schilddrüsenknoten stark erwärmt, ohne dass benachbartes gesundes Gewebe belastet werden soll. Die Thermoablation eignet sich jedoch nicht für jeden Patienten mit Schilddrüsenknoten, weshalb von Parpart in seinen beiden Vorträgen auch darüber spricht, in welchen Fällen eine operative Therapie sinnvoll ist und wie das jeweilige Vorgehen aussieht.

Diese Vorträge sind Teil der gemeinsamen Medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie der Fördervereine der beiden Krankenhäuser. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Da die Plätze beschränkt sind, wird eine Anmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/8737-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, für eventuelle Restplätze gibt es eine Abendkasse. (AZ)