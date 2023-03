CSU Aichach-Friedberg nominiert ihre Listenkandidaten

Manfred Losinger bewirbt sich um ein Mandat im Landtag, Landrat Klaus Metzger will seine Erfahrung im Bezirkstag einbringen.

Manfred Losinger soll Listenkandidat der CSU Aichach-Friedberg für den Bayerischen Landtag werden. Dies hat der erweiterte Kreisvorstand bei einer Zusammenkunft in Mering beschlossen. Außerdem soll Landrat Klaus Metzger auf der Liste für den Bezirkstag antreten. Bereits letzten Herbst hat der CSU-Kreisverband seine Direktkandidaten Peter Tomaschko für den Bayerischen Landtag und Tomas Zinnecker für den Schwäbischen Bezirkstag nominiert.

Manfred Losinger tritt zum dritten Mal als Listenkandidat für den Landtag an. Foto: Hunger&Simmeth Werbefotografie

CSU-Kreisvorsitzender Tomaschko zeigt sich sehr zufrieden. Losinger und Metzger hätten in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie hierfür bestens geeignet seien. Losinger fungiert seit 2014 als Stellvertretender Landrat im Wittelsbacher Land, ist Stadtrat in Friedberg und Vorsitzender des CSU-Stadtverbandes Friedberg. „Wenn einer unser Wittelsbacher Land und das hiesige politische Geschehen kennt, dann ist es Manfred Losinger“, lobt Tomaschko. Bereits 2018 und 2013 trat der pensionierte Polizist, Landwirt und Gastwirt, Manfred Losinger, als Listenkandidat für den Landtag an und erhielt hierbei immer sehr starke Ergebnisse. „Die Politik muss sich immer an den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort orientieren. Nur wer die Herausforderungen und Probleme der Menschen und der Kommunen kennt, kann letztendlich auch auf Landes- oder Bundesebene erfolgreiche und zukunftsweisende Politik machen. Die Bundesregierung entfernt sich immer weiter von den Menschen, das müssen wir in Bayern besser machen“, so Losinger.

Landrat Klaus Metzger will seine Erfahrungen im Bezirkstag einbringen. Foto: Nico Simmeth

Ebenfalls seit 2014 im Amt ist Landrat Klaus Metzger. Im Bezirkstag möchte er seine Erfahrungen ebenfalls gerne einbringen. „Ich denke, dass sich diese beiden Ämter bestens miteinander verbinden lassen. Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Aichach-Friedberg arbeiten in vielen Bereichen, allen voran im Sozialen, sehr eng zusammen. Die Änderungen im SGB XIII – Stichwort Gesamtzuständigkeit der Jugendämter in der Kinder- und Jugendhilfe – bedingen einen noch intensiveren Austausch zwischen Landkreis und Bezirk. Wir brauchen ein vertrauensvolles, unmittelbar abgestimmtes Miteinander, damit wir mit Blick auf die betroffenen Menschen bestmöglich vorbereitet sind!“

Die offizielle Nominierung der beiden CSU-Politiker soll am 25. März bei der Bezirksversammlung der CSU-Schwaben erfolgen.