CSU Aichach-Friedberg setzt auf Verjüngung

Plus Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko wird als Kreisvorsitzender in Aichach-Friedberg wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen künftig vermehrt Nachwuchspolitiker aus den Reihen der Jungen Union.

Peter To­masch­ko bleibt der Kreisvorsitzende der CSU. Bei der jüngsten Wahl bekam der Landtagsabgeordnete 96,3 Pro­zent der Stimmen. Vier Delegierte stimmten gegen ihn, zwei weitere gaben eine ungültige Stimme ab. Als Stellvertreter bleiben Sabine Asum, Josef Dußmann, Simone Lo­singer und Florian Mayer im Amt.

Neu dazu kommt Matthias Blank, der bis­her Digitalbeauftragter war. Sein Nachfolger in diesem Amt ist Philipp Landherr. Schatzmeister blei­ben Oliver Kosel und Sissi Veit-Wie­demann, Schriftführer Florian Fleig und Walter Pasker. Ge­genkandidaten ­waren nicht angetreten. Bei den Beisitzern waren 14 von 24 Kandidaten gewählt wor­den. Es machen weiter: Mi­cha­ela Böck, Erwin Gerstlacher, Ste­pha­­nie Kopold-Keis, Josef Kop­pold, Man­fred Losinger, Georg Resch, Dieter Saliger, Paul Trinkl und Tomas Zinn­ecker. Neu dazu kommen: Mar­cel Bagdons, Rein­hard Gürtner, Hel­mut Luichtl, Mar­kus Winklhofer und Patrick Wrba.