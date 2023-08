Das bietet der Tag des offenen Denkmals im Wittelsbacher Land

Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich im Jubiläumsjahr mit drei Beiträgen an der beliebten bundesweiten Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals.

Der Tag des offenen Denkmals feiert Jubiläum. Was vor 30 Jahren mit Einzelevents, verstreut in ganz Deutschland, begann, ist inzwischen zur größten Kulturveranstaltung hierzulande herangewachsen. Es werden dadurch mehrere Millionen Bürgerinnen und Bürger mobilisiert, Denkmäler zu erkunden, die sonst nur selten oder gar nicht zugänglich sind. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich am Sonntag, 10. September, an der Veranstaltung, die unter dem bundesweiten Motto "Talent Monument" steht.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg bietet gemeinsam mit Kreisheimatpfleger Hubert Raab eine Führung durch die Wallfahrtskirche Maria Kappel bei Schmiechen an. Der Tag beginnt mit der Eröffnung durch Landrat Klaus Metzger um 14 Uhr an der Wallfahrtskirche. Anschließend stellt Kreisheimatpfleger Raab die Kirche mit ihren Besonderheiten vor. Da die Kirche auch eine bemerkenswerte Orgel aus dem Jahr 1748 hat, wird Kirchenmusiker Roland Plomer verschiedene Zwischenspiele auf ihr zu Gehör bringen. Das Café Streuselkuchen im benachbarten Benefiziatenhaus lädt im Anschluss zum Verweilen ein.

Zwei weitere Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals

Die Stadt Friedberg bietet zwei weitere Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals am 10. September:

Das Anwesens Bauernbräustraße 7 in Friedberg wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Bürgerhaus Bauernbräustraße 7: Das Gebäude in der Friedberger Altstadt stammt aus dem Jahr 1659 und wird seit 2020 aufwändig saniert. Das anfangs eingeschossige Haus wurde im 18. Jahrhundert aufgestockt, der ursprüngliche, durch neue Sparren ergänzte Dachstuhl ist weiterhin erlebbar. Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen, Architekt Johann Hölzl erläutert anhand von Schautafeln die bauliche Entwicklung des Hauses, das im Anschluss bei Führungen besichtigt werden kann. Die Vorträge und Führungen findet von 13 bis 14.15 Uhr und von 14.30 bis 15.45 Uhr statt. Das Gebäude kann von maximal 20 Personen besichtigt werden und ist für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Wegen des Friedberger Halbmarathons kann in der Innenstadt erst ab 14 Uhr geparkt werden.

Wolfgang Heisele erläutert bei Führungen in Herrgottsruh die historische und kunstgeschichtliche Bedeutung der Wallfahrtskirche. Foto: Albin Dannhäuser (Archivbild)

Wallfahrtskirche Herrgottsruh Ein Friedberger Bürger stiftete nach der Rückkehr von einer Wallfahrt ins Heilige Land auf einem Acker vor der Stadt eine Heilig-Grab-Kapelle. Als erster urkundliches Zeugnis gilt die Einweihung einer Kirche im Jahr 1496. Der bau der Wallfahrtskirche "Unseres Herren Ruhe" erfolgte in den Jahres 1731 bis 1753. Seitdem wurden sie immer wieder restauriert, um die Fresken und die Stuckarbeiten zu bewahren. Stadtführer Wolfgang Heisele fürchte durch die Kirche und erläutert die geschichtliche und kunsthistorische Bedeutung.

Info Die Führungen finden von 15 bis 16 Uhr und von 16 bis 17 Uhr statt und sind für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geeignet.