Landkreis Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Den Asylhelferkreisen im Wittelsbacher Land fehlt der Nachwuchs

Plus Durch die steigenden Flüchtlingszahlen wird der ehrenamtliche Einsatz in Aichach-Friedberg dringend benötigt. Doch viele Freiwillige stoßen an ihre Grenzen.

Von Lara Bolz

Als man die Asylhelferkreise 2015 gründete, ahnte man noch nicht, dass es ein paar Jahre später erneut eine Flüchtlingswelle geben würde. Doch seit Beginn des Ukrainekrieges kommen wieder vermehrt Flüchtlinge in Deutschland an und die Helferkreise im Wittelsbacher Land werden mehr denn je gebraucht. "Das Problem ist, dass keine neuen Helfer nachkommen. Diejenigen, die während der Flüchtlingskrise 2015 aktiv waren, sind einfach ausgepowert", sagt Rita Rösele aus dem Asylhelferkreis Aichach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

