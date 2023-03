Der Bauernverband Aichach-Friedberg hat jetzt einen Ehrenkreisobmann

Plus Seit mehr als drei Jahrzehnten engagierte sich Reinhard Herb für den Berufsstand. Dafür zeichnete ihn jetzt der BBV-Kreisverband aus.

Reinhard Herb aus Sie­lenb­ach ist Ehrenkreis­obmann im Bayerischen Bauern­verband (BBV) Aichach-Friedberg. 2007 wurde Herb zum Kreisobmann gewählt und blieb das bis zur jüngsten Wahl, zu der er aus Altersgründen nicht mehr antreten durfte. Steffi Koppold-Keis aus Wiesen­bach wurde zur stellvertretenden Ehrenkreisbäuerin ernannt. Sie war fünf Jahre Kreisbäuerin und weitere fünf Jahre Stellvertreterin.

Herbs Verdienste waren kaum aufzuzählen. Seit 1992 zählte er als Bildungsbeauftragter im Kreisvorstand. Zwanzig Jahre später wurde er stellvertretender schwäbischer Bezirkspräsident. Bis heute vertritt er die Interessen der Landwirtschaft im Kreistag und im Landschaftspflegeverband. „Du bist ein geradliniger und streit­barer Mensch im positiven Sinne, der seine Meinung sagt und dazu steht“, sagte Nachfolger Wolfgang Teifelhart, aber alle Diskussionen seien immer auf Au­genhöhe verlaufen.