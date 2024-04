Landkreis Aichach-Friedberg

vor 3 Min.

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Reinhard Pachner feiert 80. Geburtstag

Ein Leben unterm weiß-blauen Himmel in Bayern: Der frühere Landtagsabgeordnete Reinhard Pachner wird 80 Jahre alt. Seinen Garten in Friedberg-Heimatshausen pflegt er immer noch eigenhändig.

Plus Mit einem Empfang ehrt die Stadt Friedberg am Dienstag ihren Ehrenbürger. Wie sieht der frühere CSU-Landtagsabgeordnete die Lage in Bayern heute?

Von Ute Krogull

Ein Empfang im Rathaus mit viel bayerischer Polit-Prominenz und der Familie, danach ein Spargelessen bei seinem alten Parteifreund Manfred Losinger: Der 80. Geburtstag von Reinhard Pachner wird am Dienstag groß gefeiert. Er freut sich, doch wirklich wünschen tut er sich vor allem eines: Gesundheit. Die ist zum Glück (wieder) stabil, auch nach 80 Jahren voller Arbeit und Engagement. Wenige Tage vor seinem Fest haben wir den Friedberger Ehrenbürger und früheren Landtagsabgeordneten getroffen und gefragt, wie es ihm geht, was er so macht ohne Politik - und wie er die politische Lage in Deutschland und Bayern sieht. Da passt es gut, dass er gerade sein Leben aufschreibt.

Vor seinem Haus im kleinen Friedberger Ortsteil Heimatshausen prangt ein bayerischer Löwe aus Stein. Das könnte durchaus ein Sinnbild sein für einen, der so urbayerisch wirkt und spricht, dass ein alter Weggefährte sogar einmal eine Wette um seine Herkunft verlor. Doch Pachner stammt aus dem Böhmerwald und kam als kleiner Bub mit seinen Eltern und 1200 anderen Vertriebenen in einem Transport nach Augsburg. Bauern suchten sich die Leute aus, die sie bei sich einquartierten und für sich arbeiten ließen. Und so kamen Pachners - der Vater war Landwirt - nach Heimatshausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen