Landkreis Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Drittklässler mit kreativen Lösungen bei Mathe-Wettbewerb

Plus Beim Mathe-Kreisentscheid sind die Drittklässler mit viel Spaß, aber auch Ehrgeiz am Werk. Manche Antwort der Kinder versetzte die Jury in Erstaunen.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Mathe? Bei vielen Menschen löst allein schon das Wort Kopfschmerz aus. Pythagoras und Co. werden da eher als Schimpfwörter denn Fachbegriffe wahrgenommen. Ganz anders sieht das bei den Jungen und Mädchen aus, die sich in der Grundschule Stätzling-Derching einfanden. Die nahmen ganz freiwillig und mit viel Spaß am Mathe-Kreisentscheid der dritten Klassen teil. Wichtig war bei dem Wettbewerb nicht nur das Rechnen an sich.

Acht Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg waren nach Derching gekommen, um sich für den Regionalentscheid in Augsburg zu qualifizieren. Erwartungsfroh saßen die je drei Schülerinnen und Schüler an ihren Bänken, als Organisatorin Carola Zankl zur Begrüßung ansetzte. "Ich freue mich, dass ihr hier mitmacht, dafür schon einmal ein großes Dankeschön!" Das gab es dann auch in Form von Gummibärchen-Tüten, die den Aufgabenzetteln beigelegt waren. Nervennahrung? Tatsächlich schienen die Kleinen ehrgeizig, wollten sofort loslegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen