Landkreis Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Eisregen angekündigt: Aichach-Friedberg ist in Alarmbereitschaft

Plus Der Deutsche Wetterdienst gibt für Mittwoch und Donnerstag eine Warnung vor Eisregen heraus. Räumdienste, Schulen und Rettungsdienste im Kreis Aichach-Friedberg sind gerüstet.

In doppelter Besetzung sind in der Nacht auf Mittwoch, wenn der Eisregen womöglich beginnt, die Mitarbeiter bei Autobahnplus A8 im Einsatz. Wobei die Autobahnmeisterei in der Nacht bereits vorbeugend Salz streuen wird, damit sich eine kleine Salzkruste bildet. Geschäftsführer Oliver Saga erklärt, dass sich so bei Regen ein Salz-Wasser-Gemisch bildet. Damit es friert, müssten die Temperaturen wesentlich tiefer sein als angesagt.

Schulunterricht in Aichach-Friedberg findet voraussichtlich trotz Eisregen statt

Die Koordinierungsgruppe unter Leitung des Schulamts hat Dienstagnachmittag keine flächendeckende Schulschließung beschlossen. Ist der Schulweg zu gefährlich, kann der Schüler oder die Schülerin entschuldigt werden. Für Busschüler gilt: Sollte eine Strecke aufgrund starker Glätte vom Schulbus nicht bedient werden können, werden Eltern gebeten, darauf zu achten, dass die Kinder nicht an der Bushaltestelle stehen und nicht abgeholt werden. Die letzte Entscheidung sollte am Abend fallen.

