Elf Tipps: Diese Freizeitaktivitäten bietet das Wittelsbacher Land

Egal, ob im Wasser, in der Luft oder im Mais - der Landkreis Aichach-Friedberg hat eine Vielzahl von Ausflugszielen zu bieten. Gerade der Sommer macht Lust auf Freizeitaktivitäten draußen. Besonders, wenn man dabei die Natur genießen und das Wittelsbacher Land aus ganz neuen Blickwinkeln entdecken kann. Wir haben elf Ideen für Groß und Klein aufgelistet.

Im Kletterwald am Schloss Scherneck gibt es zwölf Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Auf dem Kiddy-Parcours können sich Kinder von zwei bis fünf Jahren austoben. Kinder ab sechs Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen fast alle Kletterelemente nutzen. In den Sommerferien hat der Klettergarten von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen:

15 Fragen sind im Labyrinth in Radersdorf versteckt, die von Jung und Alt gelöst werden wollen. Das Motiv aus der Luft ist in diesem Jahr ein Einhorn. Die Attraktion hat bis zum 3. Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter

Ziel ist es, den Fußball mit möglichst wenigen Schüssen über Hindernisse im Gelände in einem Loch zu versenken. Das Spiel kann alleine oder in einer Gruppe bewältigt werden. Es besteht Anmeldepflicht. Der Soccerpark hat unter der Woche ab 13 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet. Nähere Informationen unter

Ihre sanftmütige und liebevolle Art macht Alpakas zu angenehmen Zeitgenossen. Das ganze Jahr über bietet das Ausbildungszentrum zum Rai-Reiten in Dasing Alpaka-Wanderungen und -Spaziergänge an. Anmeldung ist unter

Wer sich etwas mehr bewegen möchte, ist auf einem der Beachvolleyballplätze im Landkreis genau richtig. Im Norden des Friedberger Sees gibt es zwei Felder, neben dem Wassersport-Center am Mandichosee in Merching gibt es ein Feld. Die Nutzung ist für jedermann und kostenlos. Beim TSV Aichach können Vereinsmitglieder die Anlage für Volleyball und Handball im Sand reservieren.

Mit Freunden und Bekannten die Kugeln werfen, das geht an vielen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg. Zum Beispiel im Hafnergarten in Friedberg, am alten Sportplatz in Dasing oder am Sportheim in Sainbach bei Inchenhofen.

Stand-up-Paddling

In Kurzform SUP fahren oder einfach suppen, ist die Trendsportart der vergangenen Jahre. Allerdings sind einige Seen im Landkreis Aichach-Friedberg für Wasserfahrzeuge und damit auch für SUP-Fahrer gesperrt. Der Radersdorfer Baggersee ist eingeschränkt befahrbar, hier müssen sich Interessierte an den Campingplatz vor Ort wenden. Der Auensee in Friedberg darf nur im südlichen Teil mit dem Paddelboard befahren werden. Komplett ohne Einschränkungen können der Mandichosee in Merching und der Derchinger See genutzt werden.

Windsurfen am Mandichosee

Wen das Paddeln auf dem Surfboard nicht genug herausfordert, kann am Mandichosee in Merching Windsurf-Kurse besuchen. In den Sommerferien bietet das Wassersport-Center vor Ort ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Erwachsene können Kurse am Wochenende buchen. Informationen gibt es unter mandichosee.de/surf-kurse .

Wasserski oder Wakeboard am Friedberger See

Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Wasserskianlage am Friedberger See. Die Nutzung ist ab acht Jahren gestattet, die Fahrer müssen sicher schwimmen können. Die Zeiten können online unter chill-and-wake.de gebucht werden. Es sind auch Gruppenbuchungen möglich.