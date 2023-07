Erster Preis beim Sicherheitsquiz geht nach Friedberg

Die Klasse 7cM der Mittelschule führt beim Wettbewerb der Kreisverkehrswacht von Siebtklässlern aus Mering und Affing

Die Kreisverkehrswacht zeichnete die Gewinnerklassen des Verkehrsquiz-Wettbewerbes für ihr Wissen und Engagement in Bezug auf Verkehrssicherheit aus. Insgesamt hatten sich über 400 Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen an dem seit vielen Jahren bewährten Quiz beteiligt, so der Kreisvorsitzende Helmut Beck.

Nach dem Begrüßungslied der Klasse 6a mit Lehrerin Anna Abt durfte Rektorin Julia Trinkwalder-Fend die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulamtsdirektorin Carola Zankl und Verkehrserzieherin Manuela Haack von der Polizei Friedberg an ihrer Friedberger Mittelschule willkommen heißen. Zankl freute sich über die rege Teilnahme und bedankte sich bei Irmgard Miesl, Fachberaterin für Verkehrserziehung und Helmut Beck für die Organisation und Unterstützung der Schulen.

Weniger Unfälle mit Kindern in Aichach-Friedberg

Unfälle mit Kindern gehören nach wie vor zum traurigen Kapitel des Verkehrsalltages, auch wenn die Schulwegunfälle aktuell rückläufig sind. Dennoch sei es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass sich die Siebtklassler mit den Verhaltensweisen auf dem Fahrrad und auch mit den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung auseinandersetzen, so Beck.

Die Klasse 7cM der Mittelschule Friedberg sicherte sich mit einer Top-Punktezahl den ersten Platz. Dafür erhielten die Klassensprecher Norah Lacaine und Max Rieblinger mit Klassleiterin Claudia Sluka neben der Auszeichnung 300 Euro für die Klassenklasse.

sicherte sich mit einer Top-Punktezahl den ersten Platz. Dafür erhielten die Klassensprecher und Max Rieblinger mit Klassleiterin Claudia Sluka neben der Auszeichnung 300 Euro für die Klassenklasse. Als Zweitplatzierte qualifizierte sich die Klasse 7a des Gymnasiums Mering und die Klassensprecher Amy Nürbchen und Adrian Lukasczyk mit Lehrkraft Maximilian Steidl bekamen für ihre herausragenden Leistungen 200 Euro.

und die Klassensprecher und mit Lehrkraft Maximilian bekamen für ihre herausragenden Leistungen 200 Euro. Dicht dahinter landete die Klasse 7a der Realschule Affing . Die Klassensprecher Jasmin Steiher und Noemi Castelluccio mit Verkehrsbeauftragten Christian Deckardt durften sich über 150 Euro für die Klassenkasse freuen.

Lob für die Siebtklässler auch Aichach-Friedberg

Helmut Beck betonte am Ende nochmals die Bedeutung von Verkehrssicherheit in der Gemeinschaft und lobte das Engagement der Schülerinnen und Schüler. "Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere jungen Menschen sich für ihre Sicherheit im Straßenverkehr einsetzen und ihr Wissen kontinuierlich erweitern", sagte er: "Wir möchten euch allen für eure Teilnahme danken und euch ermutigen, euer Wissen weiterhin zu vertiefen und eure Verkehrssicherheit stets im Blick zu behalten." (AZ)